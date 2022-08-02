Комиссия Сейма признала Россию террористическим государством

Во вторник, 2 августа, комиссия Сейма по иностранным делам единогласно приняла проект заявления о признании России террористическим государством. Планируется, что парламент примет подготовленное комиссией заявление на ближайшем заседании.

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В проекте заявления Комиссии по иностранным делам "О целенаправленных военных нападениях России на мирных жителей и общественное пространство Украины" отмечается, что с момента неспровоцированного военного нападения России на Украину 24 февраля 2022 года 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а более пяти миллионам пришлось уехать из страны.

В документе напоминается, что с 2014 года Россия в военном, финансовом и политическом отношении поддерживала насильственный сепаратизм и насилие в отношении мирных жителей в Донецкой и Луганской областях Украины, а также на оккупированном Крымском полуострове.

В проекте заявления также подчеркивается многолетняя поддержка и финансирование Россией террористических режимов и организаций — Россия является крупнейшим поставщиком оружия режиму Асада в Сирии, совершала теракты в суверенных странах, включая отравление семьи Скрипалей на территорией Соединенного Королевства и крушение рейса MH-17 Malaysia Airlines, в результате которого погибли 298 человек.

В проекте заявления комиссия напоминает о постоянных нападениях российских войск на мирных жителей, включая преднамеренную атаку на театр в Мариуполе, в результате которой погибло около 600 человек, ракетные удары по жилому району под Одессой, в результате которых погиб не менее 21 человек, и нападение на торговый центр в Кременчуге, в ходе которого погибли 19 мирных жителей.

Депутаты также отреагировали на ракетный удар России по Одесскому порту 23 июля, который произошел менее чем через 24 часа после подписания Украиной и Россией соглашения о возобновлении экспорта украинского зерна по Черному морю.

"Этим нападением Россия демонстрирует свое пренебрежение к своим обязательствам, международному порядку и его институтам, а также намеренно углубляет глобальный продовольственный кризис, который вызовет голод и страдания во всем мире", — говорится в документе, принятом комиссией по иностранным делам.

Депутаты подчеркивают аморальный и противоправный характер избранной Россией тактики с широким применением особо жестокого, неточного оружия, калечащего и причиняющего страдания.

"Россия, применяя этот тип боеприпасов, нарушает международные нормы. Российские силы в Украине используют запрещенные международным сообществом кассетные боеприпасы, чтобы сеять страх и без разбора убивать мирных жителей", — подчеркивают депутаты, отмечая, что Латвия признает действия России на Украине целенаправленным геноцидом против народа Украины.

Комиссия также ссылается на серию сообщений правозащитных групп и международных мониторинговых миссий о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в отношении мирных жителей Украины, включая пытки, изнасилования, убийства и массовые задержания мирных граждан в так называемых фильтрационных центрах, а также массовые депортации.

В заявлении комиссии подчеркивается, что Россия целенаправленно использует страдания и запугивание как инструмент в своих попытках деморализовать украинский народ и вооруженные силы, парализовать способность Украины действовать, чтобы оккупировать ее территорию.

Депутаты призывают увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины и поддержать инициативы по осуждению военных действий России и привлечению виновных к ответственности, изолировать Россию от международных и региональных организаций, ввести равноценные санкции против Беларуси как сторонника военной агрессии России.

В заявлении содержится призыв к государствам Евросоюза немедленно приостановить туризм и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Беларуси.

Как сообщил агентству LETA председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс, в принятом комиссией заявлении "О целенаправленных военных ударах России по украинскому гражданскому населению и общественному пространству" содержится призыв и к другим странам-единомышленникам признать, что Россия является государством, поддерживающим терроризм.

Колс сообщил на заседании комиссии, что комиссия предложит принять этот документ в качестве заявления всего Сейма на следующем заседании.