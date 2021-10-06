Комиссия Сейма призывает правительство оказать жителям поддержку в оплате счетов за электроэнергию

Депутаты Комиссии Сейма по долгосрочному развитию в среду призвали Кабинет министров оценить возможность увеличить объемы государственной поддержки малообеспеченных жителей и многодетных семей при оплате счетов за электроэнергию.

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Одновременно депутаты поддержали предложение призвать правительство оценить возможность снижения НДС на энергоресурсы.

В среду депутаты заслушали доклад Министерства экономики о росте цен на электроэнергию и природный газ. Ситуацию в энергетике на этой неделе в закрытом режиме обсуждало и правительство.

Эдийс Шайцанс, заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам энергетики, сказал, что сейчас уже разрабатываются дополнительные механизмы социальной поддержки для покрытия счетов за электроэнергию. Шейцанс признал, что по сравнению с прошлым годом расходы домохозяйств по оплате электричества возросли примерно в два раза.

Рост цен на природный газ для домохозяйств не будет столь резкой. Жители используют газ в небольших объемах для приготовления пищи, а кто не использует вообще, отметил Шайцанс.

По словам заместителя госсекретаря Минэкономики, в Латвии примерно 70 тысяч домохозяйств, из них 150 тысяч — пользователи, получающие социальную поддержку. В рамках госбюджета эта категория жителей получает поддержку на обеспечение электроэнергией в общем объеме 11,6 млн евро. С учетом повышения цен, по расчетам Минэкономики, потребуются еще 17,5 млн евро.

Депутаты предложили Минэкономики взять эти дополнительные средства на оплату счетов из прибыли Latvenergo за этот год. По мнению парламентариев, прибыль возрастет и превысит прогнозы. Шайцанс, в свою очередь, призвал депутатов воздержаться от подобных спекуляций, поскольку показатели прибыли не зависят только от биржевой цены электроэнергии. На это влияют и иные обстоятельства — цена на природный газ, объемы водных ресурсов, что важно для производства электричества гидроэлектростанциями (ГЭС).

По мнению госсекретаря Минэкономики, в нынешней ситуации более эффективно оказывать населению прямую поддержку, а не снижать НДС.