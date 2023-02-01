Комиссия Сейма проверит высказывания Гревцовой об оккупации Латвии на соответствие кодексу этики

В среду, 1 февраля, Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям приняла решение о возбуждении дела о нарушении кодекса этики в отношении депутата Глории Гревцовой ("Стабильность!") после оценки ее высказываний об оккупации Латвии.

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Ранее с заявлением в парламентскую комиссию обратился депутат Эдвинс Шноре (Национальное объединение), попросив оценить соответствие высказываний Гревцовой об оккупации кодексу этики.

В своем заявлении Шноре отметил, что 22 января этого года Гревцова в социальной сети TikTok опубликовала видеообращение, которое было записано в Музее оккупации Латвии.

"Пришла в так называемый Музей оккупации. Да, тот, который раньше называли Strēlnieku muzejs (Музей стрелков — прим.ред.). И вы знаете, факт на факте не сходится. Гид рассказывает свою параллельную, выдуманную историю. И на конкретные вопросы гид не может ответить. И факты не сходятся. Что же это за музей и для каких целей этот музей создан? Напомню, музей называется Okupācijas muzejs (Музей оккупации — прим.ред.). Вот так и живем. Просмотрели все экспонаты и поняли: ой, как нас дурят, ой, как нас дурят… Если я раньше думала, что у нас пропаганда, то, пройдя через этот музей, понимаешь, что такое настоящая пропаганда", — заявила Гревцова.

Шноре считает, что подобные высказывания являются открытым издевательством над горем, созданным оккупацией Латвии, и неуважением к жертвам оккупации и причиненным им страданиям.

По мнению парламентария, Гревцова своими высказываниями нарушила два пункта Кодекса этики депутата Сейма: 4-й и 7-й пункты. Согласно 4-му пункту, депутат должен добросовестно соблюдать данное в торжественной клятве парламентария обязательство, в том числе соблюдать законы Латвии. 7-й пункт кодекса предусматривает, что депутат в публичных высказываниях должен избегать слов, жество и других действий, которые могут быть оскорбительными, а также не использовать оскорбительные или несовместимые с уважениям Сейма высказывания; парламентарий должен основывать свои заявления на фактах, их честной интерпретации и аргументации.

В ходе заседания комиссии член партии "Стабильность!" Наталья Марченко-Йодко отметила, что Служба государственной безопасности (СГБ) уже возбудила дело в отношении Гревцовой и ее заявлений. В ответ глава комиссии Янис Вуцанс (Союз "зеленых" и крестьян) заявил, что комиссия рассматривает соответствие высказываний Гревцовой кодексу этики вне зависимости от того, что оценивают правоохранительные учреждения.

Депутаты не обсуждали заявление Шноре во время заседания, лишь проголосовали за возбуждение дела о нарушении этики. Дискуссии по этому вопросу состоятся в рамках одного из следующих заседаний комиссии.

Портал Delfi ранее сообщал, что СГБ завершила проверку в связи с публичными высказываниями Гревцовой во время посещения Музея оккупации, приняв решение о начале уголовного процесса за возможное грубое умаление оккупации Латвии, осуществленной СССР и нацистской Германией.

Против Гревцовой уже ведется уголовный процесс о предоставлении ложной информации во время участия в выборах в Сейм.