Комиссия Сейма вынесла предупреждение Лочмеле за нарушение кодекса этики

В среду, 25 мая, комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила вынести письменное предупреждение депутату от "Согласия" Регине Лочмеле за нарушение кодекса этики парламентариев.

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Решение принято после рассмотрения заявления от депутата Яниса Иесалниекса, в котором политик призвал оценить действия Лочмеле 9 и 10 мая.

Комиссия констатировала, что Лочмеле нарушила 4-й, 5-й, 6-й, 8-й и 20-й пункты кодекса этики. Они предусматривают, что депутат честно соблюдает выраженное в торжественном обещании депутата Сейма обязательство, уважает и всегда следует Конституции, регламенту Сейма и другим нормативным актам, а также парламентарий является морально ответственным за свои действия (речи, голосование) и не может ссылаться на давление со стороны представителей правительства, партий или других лиц, чтобы оправдать голосование против совести. Депутат должен признавать свои ошибки и пытаться их исправить.

Также кодекс этики определяет, что депутат не должен использовать выражения и поддерживать действия, которые могут быть восприняты как призыв к противозаконию. Парламентарий обязан уважать права человека и не должен использовать в своей аргументации отсылки к расе, полу, цвету кожи, этнической принадлежности, языку, религиозных убеждений, социального происхождения или состояния здоровья оппонента. В свою очередь, в личной жизни депутат не должен делать ничего, что подорвало бы престиж Сейма или вызвало бы сомнения в его способности добросовестно выполнять обязанности парламентария.

Комиссия направила Лочмеле свое решение, в котором ей выносится предупреждение.

Ранее сообщалось, что Госполиция инициировала три дела об административных нарушениях 10 мая у памятника в парке Победы и в связи с активностью в соцсетях против Лочмеле.