Комиссия Совета Европы порекомендовала Латвии сохранить группы для детей нацменьшинств в детских садах

В пятницу, 19 июня, Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (так называемая Венецианская комиссия) опубликовала рекомендации для Латвии в сфере образования для нацменьшинств.

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В частности, документ содержит совет для Латвии продолжить практику создания в детских садах групп для представителей национальных меньшинств, а также призыв дать частным школам и вузам страны возможность свободно выбирать язык обучения.

"При всем увеличении обязательной доли использования латышского языка, новое урегулирование оставляет достаточно места для языков нацменьшиств на уровне основной школы, и некоторое количество для обучения в ходе получения среднего образования. Согласно мнению, это "поддерживается". Однако все зависит от того, позволит ли система обучения нацменьшинств после своего "редизайна" получить в ходе этих программ высокий уровень владения родным языком, особенно в плане доступности и качества учительского состава и учебных материалов", — говорится в заключении комиссии.

Венецианская комиссия — экспертный орган Совета Европы, дающий рекомендации по вопросам конституционного права. Была создана в 1990 году. Основная форма работы — анализ законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе стандарты выборов, права меньшинств и др.

Отчет Венецианской комиссии может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия той страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей СЕ. Заключения комиссии широко используются ПАСЕ как отражение "европейских стандартов" в области демократии.

В мае этого года Сейм в окончательном чтении принял поправки, согласно которым все муниципальные дошкольные образовательные учреждения обязаны обеспечивать программы обучения на латышском языке, сообщает LETA.

В то же время Сейм отклонил предложение депутата Игоря Пименова (Согласие) позволить детским садикам предоставлять обучение на языках нацменьшинств, если на это есть спрос.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинстарс заявил, что благодаря этим поправкам больше не будет ситуации, когда в детском саду образование доступно только на русском языке.

Помимо прочего, впредь детские сады будут обязаны оказывать поддержку детям, изучающим латышский язык, особенно детям, для которых он не является родным.

Дошкольные образовательные учреждения должны ввести обучение на латышском языке до 2021 года.