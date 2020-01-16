Комитет ООН по правам ребенка озабочен участием детей в яунсардзе: Пабрикс готовит ответ

До 12 мая 2021 года Латвия должна подготовить для Комитета по правам ребенка ООН ответ о том, предотвращает ли государство участие несовершеннолетних в военных действиях, то есть выполняет ли Латвия дополнительный протокол к Конвенции о правах ребенка о недопустимости вовлечения детей в вооруженные конфликты. Как пишет Latvijas avīze, об этом во вторник на заседании правительства рассказала остальным членам правительства министр благосостояния Рамона Петравича.

Политик указала на разработанный Минобороны законопроект "Об образовании молодежи и детей в сфере обороны государства", который регулирует деятельность яунсардзе и то, как в школах будут вводиться обязательные уроки по обороне государства. Петравича выразила недоумение в связи с тем, почему ни в законопроекте, ни в его аннотации не упоминается озабоченность комитета ООН, и выразила надежду, что Минобороны примет участие в подготовке ответа.

Министр обороны Артис Пабрикс в ответ заявил, что министерство обязательно поможет подготовить ответ ООН и пояснить, чем "Латвия отличается от Сьерра-Леоне и других африканских стран, где дети участвуют в военных действиях". Министр подчеркнул, что Минобороны тщательно следит за тем, чтобы дети и молодежь были в безопасности, осваивая военные навыки в рядах яунсардзе.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года в латвийских школах может появиться новый обязательный предмет — "Государственная оборона". Курс будет включать в себя воспитание патриотизма, ориентирование, освоение боевых навыков в сельской местности и практические занятия по стрельбе.

Решение о том, что в рамках латвийские школьники должны пройти отдельный курс патриотизма и уметь стрелять, было принято латвийским парламентом еще в 2017 году. Но изначально курс "Государственной обороны" планировался как добровольный. В рамках пилотного проекта его с 2018 года изучали в двух десятках латвийских средних и профессиональных школах (преимущественно в провинции). Уроки проводились в 10-х и 11-х классах в средних школах и на 2-х и 3-х курсах в профессиональных. Помимо теоретических лекций курс предусматривал практические занятия, физическую подготовку, а также выезд в специальный десятидневный лагерь. Общий курс был объемом свыше 300 академических часов, включая 39 часов стрельбы из пневматического и малокалиберного оружия.

Эксперимент признан успешным, поэтому с 1 сентября 2020 года "Государственная оборона" станет в школах предметом по выбору, а с 2024 года — обязательным для обучения. По подсчетам Минобороны, нововведение затронет 34 тыс. подростков. Преподавать новый предмет будут инструкторы "Яунсардзе", для чего с 2020-го по 2022 годы в центре "Яунсардзе" будет создано дополнительно 64 новые штатные единицы. На подготовку образовательного проекта с 2019-го по 2022 годы из госбюджета потратят 5,5 млн. евро.