Комитет по образованию Рижской думы утвердил новые правила зачисления детей в 1-е классы школ
Foto: LETA

Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы сегодня утвердил новые правила регистрации и зачисления детей в 1-е классы школ.

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Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, в дальнейшем дети будут приниматься в 1-е классы школ в приоритетном порядке. Преимущество получат дети, которые задекларированы по одному адресу с одним из родителей на прикрепленной к учреждению территории по крайней мере 12 месяцев, и брат или сестра которых обучаются по основной образовательной программе в этой школе, а также дети педагогов соответствующих школ.

С учетом положений закона об образовании о постепенном переходе в течение трех учебных лет на обучение на государственном языке в школах, реализующих программу начального образования национальных меньшинств, в приложении к правилам перечислены школы, где с 1 сентября 2023 года обучение в 1-м классе начнется на государственном языке.

Новый порядок прием планируется применять с 1 сентября 2023 года.

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