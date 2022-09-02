Комитет Рижской думы дал "зеленый свет" расширению деятельности девяти игорных залов

"Мы в роли заложников" и "Голосую "за", но я против", — такими фразами сопровождалось в пятницу принятие Комитетом по безопасности Рижской думы решения о том, чтобы дать добро на расширение деятельности девяти игорных залов, сообщает портал lsm.lv. Это решение было утверждено вопреки заявлениям политиков Рижской думы о сворачивании в городе игорного бизнеса.

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В новом территориальном плане Риги, который не согласовало ответственное Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), содержался почти полный запрет на очные азартные игры в городе. Однако из-за позиции VARAM теперь действует прежний территориальный план Риги, который разрешает азартные игры.

Вице-мэр Риги, председатель Комитета по безопасности Линда Озола ("Консервативные") пояснила, что комитет принял решения о разрешении открытия пунктов приема ставок тотализатора в уже существующих девяти игорных заведениях. Новые игорные залы не открываются, заверила Озола.

По ее словам, комитет был вынужден уступить игорному бизнесу, поскольку в случае, если бы заявки были бы отклонены, самоуправление могло бы проиграть судебное дело.

"Мы осознаем, что сейчас справедливость на стороне предпринимателя, и у нас нет шансов добиться своей справедливости", — сказал вице-мэр Риги, отметив, что такие опасения есть, учитывая предыдущую судебную практику в подобные случаи.

Из-за этого вопроса у коалиции произошло очередное столкновение с оппозицией, а одно заседание Комитета безопасности не состоялось из-за отсутствия кворума после того, как депутаты покинули заседание.

Упомянутые пункты приема ставок будут находиться на улице Гайльэзера 8, улице Иерикю 3, улице Золитудес 34, улице Аугуста Домбровска 23, улице Саркандаугавас 3, улице Андрея Сахарова 21, улице Маскавас 220б, улице Ницгалес 2а, улице Мелнсила 14. Пункты просило открыть SIA Olympic Casino Latvia, сообщает LETA.

Окончательное решение предстоит принять на заседании Рижской думы.