Комитет транспорта и сообщения РД рассмотрит вопрос о возобновлении студенческих скидок

В среду депутаты Рижской думы поддержали предложение передать комитету по делам транспорта и сообщения вопрос о возобновлении скидок для студентов на одноразовый билет на городской общественный транспорт.

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В Рижскую думу поступило коллективное заявление о возобновлении скидок на одноразовые билеты для студентов. В заявлении говорится, что из-за действующей ценовой политики студенты вынуждены покупать месячный проездной за 15 евро, даже если это невыгодно с финансовой точки зрения и общественным транспортом они пользуются редко.

Если раньше студент, который должен ездить в университет два дня в неделю в рамках частичной дистанционной учебы, тратил в месяц на поездки 4,80 евро, то теперь месячный билет стоит 15 евро или 36 евро за такое же количество разовых поездок.

В Латвийском объединении студентов сообщили, что города соседних стран более дружественны к студентам — в Вильнюсе 60-минутная поездка стоит 0,45 евро, а в Таллине транспорт бесплатный для задекларированных жителей или незадекларированных с картой ISIC — 0,75 евро за 60 минут в пути. Это вдвое дешевле, чем в Риге. Поэтому студенты требуют возобновить скидки на общественный транспорт Rīgas satiksme на разовые поездки для студентов.

ООО "Rīgas satiksme" не видит причин для пересмотра ассортимента билетов за счет разовых билетов для отдельной категории пассажиров, так как цель изменить привычки пассажиров за счет более частого использования общественного транспорта достигнута — люди стали больше пользоваться месячными билетами.

В среду Рижская дума отклонила предложение Юриса Радзевича ("Честь служить Риге") поручить департаменту сообщения подготовить поправки к обязательным правилам "О скидках на плату за проезд в маршрутной сети общественного транспорта города Риги", предусматривающие, что студенты высших учебных заведений имеют право на льготы по оплате проезда в размере 50% от стоимости 90-минутного билета.

С другой стороны, было поддержано предложение передать этот вопрос в комитет по делам транспорта и сообщения.