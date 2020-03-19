Компания Air Hamburg получила разрешение на полеты между Ригой и Арменией

Авиакомпания Air Hamburg Luftverkehrsgesellschaft в четверг будет авиарейсы между Ригой и Ереваном (Армения), сообщается на сайте Министерства сообщения.

Министр сообщения Талис Линкайтс подписал разрешение на рейс Рига — Ереван авиакомпании Air Hamburg, который назначен 19 марта, на 14.00. Сегодня же в 18.40 будет этим же авиаперевозчиком будет выполнен рейс Ереван — Рига.

Как уже сообщалось ранее, 19 и 20 марта авиакомпания Norwegian Air shuttle выполнит несколько полетов по маршруту Рига — Стокгольм. Сегодня в 12.35 самолет совершил посадку в международном аэропорту "Рига", в 14.15 от отправится обратно в Стокгольм.

Norwegian Air shuttle выполнит два рейса и 20 марта: в 09.10 по маршруту Стокгольм — Рига, в 10.50 — Рига — Стокгольм.

Линкайтс выдал разрешение и авиакомпании Turkish Airlines на полеты по маршруту Рига — Стамбул. 20 марта в 06.15 будет выполнен рейс Стумбул — Рига, а в 10.15 — Рига — Стамбул. Кроме того, 21 марта в 12.15 будет выполнен рейс по маршруту Стамбул — Рига, а в 16.55 — Рига — Стамбул.