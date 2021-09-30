Компания, которая продает билеты на концерты Полины Гагариной и Басты, попала в черный список

"Латвийская ассоциация защиты интересов потребителей" сообщает, что компания MAK Entertainment попала в черный список Латвийского центра защиты прав потребителей. Предприятие не вернуло деньги за отмененный концерт, как потребовала Комиссия по разрешению потребительских споров.

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Женщина, которая обратилась в Комиссию с заявлением, купила три билета на концерт Полины Гагариной, организованный компанией MAK Entertainment. Концерт должен был пройти 15 марта 2020 года в Таллине, вместе с комиссией билеты обошлись покупательнице в 93,30 евро.

Из-за ограничений, связанных с распространением Covid-19, мероприятие перенесли. Покупательница связалась с MAK Entertainment и попросила вернуть ей деньги, так как новая дата концерта ей не подошла, но ответ не получила.

В заявлении Комиссии женщина просит вернуть ей 93,30 евро, но, по словам компании, на момент заключения контракта ни одна из сторон не могла знать о глобальной пандемии. Представители компании сообщили, что не могут вернуть деньги, так как их вернули не все партнеры, и в такой ситуации нужно подождать, пока услуга будет оказана.

В связи с тем, что конфликт произошел между эстонским потребителем и латвийской компанией в связи с мероприятием, которое должно было пройти в Эстонии, Комиссия приняла решение действовать в соответствии с эстонским законодательством.

Оказалось, что в Эстонии не существует отдельного правового акта для рассмотрения потребительских споров во время пандемии.

По эстонским законам, договор о концерте, заключенный между продавцом и потребителем, считается договором на оказание услуг, а нарушение такого договора существенно, если оно ограничивает потерпевшую сторону в получении выгоды, на которую сторона могла рассчитывать.

Комиссия заключила, что то, что мероприятие перенесли на другую дату, противоречит правам потребителя — и у женщины есть право получить деньги за не предоставленную услугу.

"Черный список" создан для того, чтобы сообщать потребителям о продавцах и представителях услуг, которые не соблюдают решения Комиссии по разрешению потребительских споров. С черным списком можно ознакомиться здесь.