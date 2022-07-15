Компания, управляющая фоторадарами, разорвала договор с CSDD: стороны не договорились о цене
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С 24 августа компания Jarva, которая управляет стационарными фоторадарами в Латвии, расторгла договор с CSDD. Теперь дирекция в конкурсном порядке ищет нового управляющего радарами. Об этом агентству LETA сообщил представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

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По его словам, CSDD получила письмо от компании о расторжении договора начиная с 24 августа. После переговоров с Госполицией и другими вовлеченными сторонами, CSDD приняла решение объявить о конкурсе на закупку лицензий на стационарные фоторадары.

В CSDD объясняют, что в Jarva запросили увеличить оплату предоставляемых услуг, однако CSDD не посчитала, что этому есть обоснование.

Прием заявок на закупку завершится 25 июля — затем CSDD рассмотрит заявки и надеется найти следующего управляющего фоторадарами к 24 августа.

Перед тем, как объявить о закупке, CSDD связалась с производителями фоторадаров, чтобы уточнить требования к закупке. Производители фоторадаров представили рекомендации, необходимые для успешной закупки, рассказал Малмейстерс.

По данным Бюро контроля закупок, предполагаемая стоимость договора с будущим управляющим — 139 тысяч евро, договор заключат на 12 месяцев.

Договор с компанией Jarva у CSDD был заключен в 2020 году, стоимость договора — 1,827 миллионов евро.

Всего в Латвии работает примерно 100 стационарных радаров.

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