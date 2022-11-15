Компенсации непереизбранным депутатам составили от 10 000 до 15 000 евро

Непереизбранные депутаты 13-го Сейма в октябре получили вместе с зарплатой установленные законом компенсации, в результате чего 17 депутатам выплачено по 10 000 евро и больше. Об этом сообщает ЛТВ.

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Больше всего получил депутат Юрис Пуце — 15 000 евро. За ним следуют Инесе Войка и Дагмара Бейнерте Ле Галла — по 13 000 евро.

Кроме того, больше 10 000 евро выплачено Янису Бутансу, Вячеславу Домбровскому, Кришьянису Фелдманису, Инге Голдберге, Марии Голубевой, Артусу Кайминьшу, Андрею Клементьеву, Эрику Пуценсу, Ивару Пуге, Юрису Ранцансу, Андрису Скриде, Вите Анде Терауде, Янису Урбановичу и Рейнису Знотиньшу.

Размер компенсации определяется окладом депутата и доплатами за руководство комиссиями, соответственно, у руководителей комиссий компенсации будут больше.