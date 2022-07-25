Компенсации уволенным антиваксерам и Латвия как "северный Дубай". Партия Шлесерса подала список кандидатов в депутаты 14-го Сейма

Партия "Латвия на первом месте", возглавляемая экс-министром сообщения и предпринимателем Айнаром Шлесерсом, подала список кандидатов в депутаты 14-го Сейма

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Кто локомотивы?

Список в Риге возглавлят сам Айнар Шлесерс, выдвинутый партией и в премьер-министры. На втором месте — бывший мэр столицы, сейчас депутат Рижской думы от оппозиционной партии "Честь служить Риге" Олег Буров, на третьем — Шарлоте Шульца. В столичном списке фигурируют депутат Юрмальской думы Роман Межецкий, руководитель Латвийской ассоциации блогеров и инфлюэнсероа Майя Арманева, специалист по связям с общественностью Сандрис Точс, священник Янис Йенцитис и другие.

Лидер по Видземе — Линда Лиепиня, избранная в 13-й Сейм от KPV LV. На втором месте — специалист по общественным отношениям Лига Крапане, которая была вынуждена уйти с должности в Госконтроле из-за сомнительного письма о вакцинации против Covid-19. Третьим стартует профессор Юридического факультета ЛУ, бывший глава Управления по делам религий Ринголдс Балодис. По Видземе баллтируются спортсмен Виктор Щербатых, сын Айнара Шлесерса Ричардс, музыканты Йоланта Гулбе-Пашкевича и Денис Пашкевич.

Список в Курземе возглавляет депутат 13-го Сейма от KPV.LV и бывший министр благосостояния Рамона Петравича.

Лидер Земгальского списка — бывший начальник Дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш, второй номер — у бывшего министра экономики и депутата 13-го Сейма от KPV.LV Ральфа Немиро. Третьим баллотируется актер Андрис Берщиньш, который указал, что сотрудничал с иностраннными разведками, СССР и Латвийской ССР.

Первый номер в Латгалии — бывший премьер-министр от "Latvijas cels" Вилис Криштопанс. На втором месте — педагог Илзе Стобова, на третьем — исполнительный директор Даугавпилсского городского самоуправления Сабине Шнепсте.

Напомним, что весной — вскоре после военного вторжения России в Украину — из состава партии "Латвия на первом месте" вышли депутаты Сейма Юлия Степаненко и Любовь Швецова. Оба депутата были несогласны с заявлением партии по Украине. Степаненко и Швецова намерена стартовать на выборах от партии "Суверенная власть".

Что обещают?

В программе "4000 знаков" партия "Латвия на первом месте" выступает со следующими предложениями (с полной версией программы можно ознакомиться здесь):

президента должны выбирать граждане Латвии;

Конституционный суд должен прекратить свое существование, поскольку выносит вердикты, исходя из политических установок, а не буквы основного закона;

люди не должны быть подвергаться дискриминации из-за своего отношения к вакцинациии, прививки должны быть добровольными. Партия обещает призвать к ответственности тех, кто под покровом Covid-19 репрессировал народ и выплатить компенсации тем, кто был уволен из-за нежелания делать прививки;

в Сатверсме нужно закрепить определение естественной семьи, в которой отец — мужчина, а мать — женщина;

выпускники средних школ должны говорить минимум на четырех языках, иностранный язык нужно изучать с детсада;

за каждого третьего и четвертого ребенка в семье должна погашаться часть ипотечного кредита, после рождения пятого ребенка — кредит должен быть погашен на 100%;

нужно запретить банкам закрывать счета местных жителей и предприятий;

в период высокой инфляции государство должно вводить потолки цен на тарифы на электроэнергию и отопление и главные продукты питания, НДС на продовольствие должен быть снижен до 10%;

Латвия должна стать центром бизнеса, финансов, туризма, высоких технологий — европейским "северным Дубаем", который удивит весь мир.

Каковы шансы?

Согласно июньскому опросу SKDS, за партию "Латвия на первом месте" готовы проголосовать 3% респондентов.