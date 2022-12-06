"Компенсация за прививку от Covid-19": мошенники начали рассылать бумажные письма от имени Минздрава

Жители многоквартирного дома на улице Сколас в Елгаве обнаружили в своих почтовых ящиках письма от Министерства здравоохранения Латвии. В письмах сообщалось, что всем вакцинированным от Covid-19 полагается компенсация. И Минздрав, и Госполиция в комментарии порталу Delfi подтвердили — письма рассылают мошенники. которые якобы были разосланы Министерством здравоохранения.

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Фотографию письма в опубликовала пользовательница Твиттера DanaKruu. "Алло! Что это? Мошенники выдают себя за Минздрав! Моя тетя Света получила по почте такой кошмар — о мистической поддержке жителей, которые вакцинировались. Письмо без обратного адреса и с дурацким, грамматически неправильным текстом. Будьте осторожны и помогите своим близким!", — написала Дана в Twitter. Авторы письма предлагают зайти на определенный сайт и ввести данные банковской карты.

Hallo! Kas tas? Krāpnieki izliekas par veselības ministriju! Mana tante Sveta pastā ir saņēmusi šitādu murgu — par mistisku atbalstu iedzīvotājiem, kuri ir vakcinēti. Vēstule bez atpakaļadreses un muļķīgu, gramatiski nepareizu tekstu. Esiet uzmanīgi un palīdziet saviem radiem! pic.twitter.com/8h7xZrAina — DanaKruu 🇱🇻 🇺🇦 (@DanaKruu) December 4, 2022

В разговоре с Delfi Дана подтвердила, что письмо без обратного адреса получила ее родственница, которая живет в Елгаве. "Все это произошло в Елгаве, на улице Сколас. Я думаю, что кто-то просто разнес и положил письма в почтовые ящики, зная, что там живет много пенсионеров. Моя тетя русскоязычная, она знает и понимает латышский, но не на таком уровне, чтобы заметить ошибки, которые видны в документе. Она поверила!", — пояснила девушка.

Что говорят Минздрав и Госполиция?



Госполиция получила заявление от Минздрава. Сейчас оно находится на рассмотрении, подтвердила порталу Delfi представительница Госполиции Гита Гжибовска. Министерство также обратилось с заявлением в Службу государственной безопасности (СГБ), отметил в беседе с Delfi представитель Минздрава Оскарс Шнейдерс.

"Имя Минздрава используется в различных типах мошенничества не в первый раз, но это первый случай в таком формате. Большинство мошенников продвигают различные продукты от имени Минздрава, например, диетические добавки. Были случаи, когда злоумышленники делали сайты, похожие на сайт министерства, использовали герб, или чисто визуально пытались сделать его похожим", — пояснил Шнейдерс.

Мошенники в основном используют рассылку писем на электронную почту, однако они постоянно совершенствуют свои методы, подчеркнула Гжибовска. "Полиция призывает граждан не реагировать на мошеннические письма, не разглашать свои личные данные и данные банковских счетов ни в устной, ни в письменной форме, не переводить деньги мошенникам и предупреждать своих близких о деятельности мошенников!", — добавила она.

Шнейдерс рекомендует обращать внимание не только на очевидные признаки подделки, но и на нюансы, например, на качество текста на латышском языке. "Мошенники — находчивые люди, они всегда найдут способы обмануть людей и выманить у них их средства. В данном случае видно, что госучреждения не общаются в таком формате. В тексте есть нюансы, указывающие на то, что автор никак не мог работать в государственном административном учреждении с таким латышским языком", — заявил он.

Шнейдерс рекомендует в таких ситуациях обращаться напрямую в министерство — как по электронной почте, по телефону, через социальные сети, так и лично.