Компенсацию за возможные осложнения после прививки от коронавируса потребовал 21 латвиец
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В течение месяца с того момента как у жителей появилась возможность подать заявку на компенсацию за осложнения, вызванные вакциной против Covid-19, Государственное агентство лекарств (ZVA) получило 21 заявление. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Запросы можно подать, чтобы проверить, привела ли вакцинация против коронавируса к смерти, появились ли у пациента длительные, хронические, средне-тяжелые или тяжелые осложнения. В течение этого месяца агентство получило 21 заявление. На данный момент проводится их оценка.

Как указали в ZVA, согласно правилам, требования компенсации должны быть рассмотрены в течение шести месяцев, в свою очередь, в сложных случаях срок составляет один год. Однако, если будет причина для отказа в рассмотрении запроса, заявитель должен быть проинформирован об этом в течение месяца.

До конца мая ZVA оценило 45 сообщений о подозрениях, что из-за прививки наступила смерть пациента. Связь вакцинации с летальным исходом констатирована только в одном случае — тогда использовалась вакцина AstraZeneca. Еще восемь заявлений рассматриваются или ждут своей очереди. Также до конца мая агентство получило 3500 заявлений о побочных эффектах, не связанных со смертью. В среднем на каждые 800 случаев вакцинации приходится одно сообщение об осложнениях.

Большинство побочных эффектов очень легкие, например, боль в месте вакцинации или повышение температуры тела. Однако около 100 отчетов также включают сообщения о возможных более серьезных осложнениях.

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