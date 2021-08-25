Кому будет можно работать без прививки, но с негативным тестом на Covid-19? Об этом спорят в Сейме

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала идею разрешить поставщикам услуг работать с негативным тестом на Covid-19 при условии, что они сами будут оплачивать ежедневное тестирование. Это послабление не будет относиться к работникам учреждений здравоохранения и социального ухода.

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Изначально поправку, предусматривающую, что поставщикам услуг нужно разрешить работать с негативным тестом на Covid-19, подала депутат Регина Лочмеле ("Согласие"). Как пояснила сама Лочмеле, в понимании рассматриваемого закона поставщиками услуг признаются фактически все работники, оказывающие услуги вне зависимости от сферы деятельности. Депутат предлагала применять к таким работникам те же правила, что и к школьникам: то есть, приравнять негативный тест на Covid-19 к сертификату, подтверждающему факт вакцинации или перенесенной болезни.

Председатель ответственной комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс (Новая Консервативная партия) выступил с инициативой переработать это предложение.

Ранцанс предложил установить в законе, что поставщики услуг должны будут делать экспресс-тест на Covid-19 перед началом каждого рабочего дня. Платить за это придется самим работникам. Ранцанс считает, что такая норма не может распространяться на работников учреждений здравоохранения и социального ухода. По мнению главы комиссии, в таких учреждениях могут работать только люди, прошедшие вакцинацию или уже переболевшие.

Против этого предложения выступил депутат Сейма Мартиньш Штейнс (АР!) — однопартиец министра здравооохранения Даниэля Павлютса. Это означает, что мнения как минимум двух правящих политических сил — Новой Консервативной партии, которую представляет Ранцанс, и AP! — по данному вопросу уже не совпали.

В свою очередь, оппозиционные депутаты Раймонд Бергманис (Союз "зеленых" и крестьян) и Иван Клементьев ("Согласие") возражают против того, что работникам придется самим платить за тесты.

Ответственной комиссии Сейма еще только предстоит разработать итоговый вариант своего предложения. Сначала поправка должна быть поддержана в комиссии, затем окончательное решение предстоит принять Сейму на пленарном заседании.

Когда именно законопроект, предусматривающий введение обязательной вакцинации для представителей ряда профессий, а также дающий работодателям право увольнять непривитых сотрудников, будет рассмотрен Сеймом в окончательном чтении, пока неизвестно. К законопроекту подано 162 поправки. Ответственная комиссия рассматривает законопроект уже два дня, и пока не добралась даже до середины списка поправок.