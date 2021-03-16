Кому полагается пособие в 200 евро? VSAA обещает перевести деньги в апреле
Foto: Pixabay

Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) в апреле планирует выплатить жителям Латвии единовременное пособие в размере 200 евро.

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Как пояснили порталу Delfi в агентстве, пособие будет выплачено тем, кто с 1 марта 2021 года до окончания периода чрезвычайной ситуации получает:

  • пенсию по возрасту, в том числе досрочную;
  • пенсию по инвалидности;
  • пенсию по утере кормильца;
  • возмещение по утере работоспособности;
  • возмещение по утере кормильца;
  • государственное пособие социального страхования;
  • пенсию за выслугу лет, если достигнут пенсионный возраст, но пенсия по возрасту не назначена.


Надо учитывать, что речь не идет о тех жителях Латвии, которые получают, например, российскую пенсию. Обязательное требование — пенсия или пособие должно выплачиваться латвийской стороной, поясняют в агентстве.

Кроме того, пособие в 200 евро получат те жители страны, кому VSAA выплачивает пособие по уходу за ребенком с инвалидностью или пособие лицу с инвалидностью, если требуется уход.

Как будут выплачивать пособие?


VSAA намерено выплатить пособие в апреле 2021 года. Заявления от получателя не требуется. Тем, кому пенсию или пособие принесут домой, пособие доставят без дополнительной платы. Остальным — переведут на счет в кредитном учреждении или на счет почтовых расчетов (PNS), куда перечисляются пенсия или другие пособия.

Если право на получение пособие появится с 1 марта, оно будет выплачено в течение 30 дней после принятия решения о выплате пенсии, возмещения или другого пособия.

Пособие в 200 евро будет выплачено всем, независимо от того, работает ли человек.

Указанные 200 евро не подлежат удержанию из-за долгов, в том числе по налогам, например, подоходного налога с населения.

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