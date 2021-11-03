Конец "принудительной аренды"? Сейм готовится к принятию закона

Осталось пройти последнее чтение в Сейме поправкам, которые дадут владельцам приватизированных квартир в домах, стоящих на чужой земле, право выкупить идеальные доли земли — по кадастровой стоимости. Документ в среду одобрила парламентская Комиссия по госуправлению и самоуправлениям, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Новое регулирование предусматривает возможность прекратить ситуацию вынужденной аренды земли при раздельной собственности на дома и участки под ними — путем покупки земли. Чтобы владельцы квартир смогли выкупить землю, им нужно принять общее положительное решение. В свою очередь, какой участок земли считать придомовым (функционально необходимым), определит самоуправление.

Учесть решение самоуправления, установить, какой участок надлежит выкупить, зарегистрировать в информационной системе Государственного кадастра недвижимости и установить цену продажи земли предстоит Государственной земельной службе, гласят поправки. Предусмотрено, что выкупить землю будет можно по кадастровой стоимости.

Согласно поправкам, после начала процесса откупа земли и получения извещения от Земельной службы дело о прекращении раздельного права собственности будет вести присяжный судебный исполнитель. В документе оговорен порядок, в каком организуется этот процесс перевода квартир в доме и идеальных долей земли в единые объекты собственности. Покрывать издержки на ведение дела и на вознаграждение судебному исполнителю квартировладельцы не будут: это планируется делать из госбюджета в установленном Кабинетом министров порядке.

Таким образом, предусмотрено, что квартировладельцы смогут выкупить землю по кадастровой стоимости — согласно размеру их идеальных долей. Единая запись в Земельной книге будет производиться после внесения платы за землю, она должна будет перечисляться на депозитный счет судебного исполнителя. После кадастрового замера земли и закрепления имущественных прав судебный исполнитель перечислит деньги бывшему землевладельцу.

Чтобы жильцы многоквартирных домов были в состоянии заплатить за откуп земли, законом предусмотрена возможность для них получить государственную поддержку. Виды поддержки, размер и порядок ее присвоения установит Кабинет министров в своих правилах. Но предусмотрено, что при взятии кредита не будет требоваться закладывать квартиру.

Планируется, что процесс откупа земли и создания единых объектов собственности в виде квартир с идеальными долями земли под домом можно будет начать с 2023 года.

По данным Земельной службы, сейчас в Латвии насчитывается 3677 жилых домов, расположенных на земельных участках, принадлежащих 7354 разным лицам. В этих домах имеется 110970 квартир, чьи владельцы вынуждены вносить плату за аренду чужой земли под их домами.

Поправки еще предстоит рассмотреть в последнем чтении Сейму.