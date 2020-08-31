Конец пробкам: в среду откроют отремонтированное Юрмальское шоссе
Foto: LETA

В среду, 2 сентября, в 10:00 должностные лица, строители и представители самоуправлений проведут торжественное открытие обновленного Юрмальского шоссе (А10).

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Движение на Юрмальском шоссе — одно из самых интенсивных, в день по нему проезжает в среднем 20 000 машин. Однако до этого дорогу не перестраивали 40 лет. Она была в плохом состоянии, а во время дождя на ней регулярно образовывались огромные лужи.

Ремонт шоссе был начат летом прошлого года и возобновился в этом году. Шоссе ремонтировалось объединением строительных компаний "A.C.B. un Binders", затраты на него составили 23 млн евро. Работы планируется завершить к сентябрю этого года.

Ранее министр сообщения Талис Линкайтс обещал, что будет того стоить: дорога станет ровной, гладкой, и по ней можно будет ездить со скоростью 110 км/ч. Это будет первое в Латвии место, где разрешена такая скорость движения.

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