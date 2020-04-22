Конфедерация работодателей: после открытия границ возникнет риск эмиграции безработных

Существует большой риск, что люди, оставшиеся сейчас без работы, могут эмигрировать, когда после пандемии "Covid-19" откроются границы между государствами, заявил эксперт Латвийской конфедерации работодателей по финансам и налогам Янис Херманис.

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"Это как после кризиса десять лет назад, когда количество безработных стремительно возросло - люди не смогли включиться в рынок труда и уехали. Сейчас может возникнуть схожая ситуация, поэтому важно добиться, чтобы количество безработных росло не слишком быстро", - сказал Херманис.

Он считает, что этого можно добиться расширением поддержки, в том числе изменив политику выплаты пособий за простой. "Эффективные решения увеличат вероятность того, что потерявшие работу люди найдут ее в той же отрасли, что и до кризиса, или даже на том же предприятии", - сказал Херманис.

Он напомнил, что с начала кризиса, вызванного "Covid-19", количество безработных выросло на 15 000 человек, и это большая цифра для Латвии.