Конфискованные авто для Украины: опубликован список марок и цен

Во вторник правительство решило безвозмездно передать Украине еще 38 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей на дорогах Латвии. Об этом сообщает агентство LETA.
Согласно постановлению правительства, шесть автомобилей предназначены для Министерства обороны Украины, в том числе армейских частей и некоммерческих предприятий и организаций.
Общая предварительная рыночная стоимость шести автомобилей — 127 859 евро.
Кроме того, Украине будут переданы конфискованные автомобили следующих марок:
- Opel Astra Caravan (2003 год выпуска, предварительная рыночная стоимость 181 евро)
- Volvo V70 (2000 год, 210 евро)
- Škoda Superb (2011 год, 5200 евро)
- Toyota Avensis Verso (2003 год, 1100 евро)
- Volkswagen Sharan (2012 год, 212 евро)
- Volkswagen Passat Variant (2000 год, 189 евро)
- Opel Antara (2013 год, 6800 евро)
- Toyota Avensis (2010 год, 4500 евро)
- Opel Vivaro (2005 год, 4250 евро)
- BMW 530 (2005 год, 5400 евро)
- Audi A4 (2002 год, 201 евро)
- Opel Insignia (2011 год, 4950 евро)
- Volvo V60 (2012 год, 6990 евро)
- Toyota Yaris (2012 год, 5850 евро)
- Volvo XC90 (2006 год, 5800 евро)
- Audi A6 (2002 год, 227 евро)
- Hyundai Santa Fe (2006 год, 3900 евро)
- Škoda Octavia (2005 год, 1250 евро)
- Škoda Octavia (2004 год, 700 евро)
- BMW 320 (2005 год, 3800 евро)
- Audi A6 Avant (2003 год, 300 евро)
- Volvo S60 (2004 год, 1200 евро)
- BMW 320 (2003 год, 199 евро)
- незарегистрированный квадроцикл HB-ATV125B (год неизвестен, 500 евро)
- Volvo XC70 (2014 год, 14 000 евро)
- BMW 530 (2010 год, 12 500 евро)
- Renault Megane (2013 год, 5800 евро)
- квадроцикл CFMOTO CF5002A (2014 год, 1200 евро)
- Lada 4x4 (2007 год, 800 евро)
- Volkswagen Golf (2009 год, 3500 евро)
- Renault Master (1999 год, 630 евро)
- Opel Vivaro (2007 год, 5700 евро)
- Honda CRV (2005 год, 2900 евро)
- Volkswagen Passat (2005 год, 2100 евро)
- Ford S-Max (2007 год, 3100 евро)
- Volvo XC60 (2009 год, 9100 евро)
- Volkswagen Passat (2007 год, 2200 евро)
- Volkswagen Transporter (1996 год, 420 евро).
Всего к середине июля 2023 года в Латвии в пользу Украины было конфисковано уже 432 автомобиля.
Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за вождение или обучение вождению при концентрации алкоголя выше 1,5 промилле. Решением Сейма также разрешена конфискация личных автомобилей пьяных водителей.