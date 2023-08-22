Конфискованные авто для Украины: опубликован список марок и цен

Во вторник правительство решило безвозмездно передать Украине еще 38 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей на дорогах Латвии. Об этом сообщает агентство LETA.

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Согласно постановлению правительства, шесть автомобилей предназначены для Министерства обороны Украины, в том числе армейских частей и некоммерческих предприятий и организаций.

Общая предварительная рыночная стоимость шести автомобилей — 127 859 евро.

Кроме того, Украине будут переданы конфискованные автомобили следующих марок:

Opel Astra Caravan (2003 год выпуска, предварительная рыночная стоимость 181 евро)

Volvo V70 (2000 год, 210 евро)

Škoda Superb (2011 год, 5200 евро)

Toyota Avensis Verso (2003 год, 1100 евро)

Volkswagen Sharan (2012 год, 212 евро)

Volkswagen Passat Variant (2000 год, 189 евро)

Opel Antara (2013 год, 6800 евро)

Toyota Avensis (2010 год, 4500 евро)

Opel Vivaro (2005 год, 4250 евро)

BMW 530 (2005 год, 5400 евро)

Audi A4 (2002 год, 201 евро)

Opel Insignia (2011 год, 4950 евро)

Volvo V60 (2012 год, 6990 евро)

Toyota Yaris (2012 год, 5850 евро)

Volvo XC90 (2006 год, 5800 евро)

Audi A6 (2002 год, 227 евро)

Hyundai Santa Fe (2006 год, 3900 евро)

Škoda Octavia (2005 год, 1250 евро)

Škoda Octavia (2004 год, 700 евро)

BMW 320 (2005 год, 3800 евро)

Audi A6 Avant (2003 год, 300 евро)

Volvo S60 (2004 год, 1200 евро)

BMW 320 (2003 год, 199 евро)

незарегистрированный квадроцикл HB-ATV125B (год неизвестен, 500 евро)

Volvo XC70 (2014 год, 14 000 евро)

BMW 530 (2010 год, 12 500 евро)

Renault Megane (2013 год, 5800 евро)

квадроцикл CFMOTO CF5002A (2014 год, 1200 евро)

Lada 4x4 (2007 год, 800 евро)

Volkswagen Golf (2009 год, 3500 евро)

Renault Master (1999 год, 630 евро)

Opel Vivaro (2007 год, 5700 евро)

Honda CRV (2005 год, 2900 евро)

Volkswagen Passat (2005 год, 2100 евро)

Ford S-Max (2007 год, 3100 евро)

Volvo XC60 (2009 год, 9100 евро)

Volkswagen Passat (2007 год, 2200 евро)

Volkswagen Transporter (1996 год, 420 евро).

Всего к середине июля 2023 года в Латвии в пользу Украины было конфисковано уже 432 автомобиля.

Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за вождение или обучение вождению при концентрации алкоголя выше 1,5 промилле. Решением Сейма также разрешена конфискация личных автомобилей пьяных водителей.

