Конфискованные у пьяных водителей автомобили будут передавать украинской армии

В четверг, 16 февраля, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины для поддержки украинского общества, сообщили агентству LETA в парламентской пресс-службе.

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"В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", — заявил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис ("Объединенный список"), отвечающий за продвижение законопроекта в Сейме.

Предусмотрено, что решение о передаче транспортных средств, принадлежащих государству, в каждом конкретном случае будет приниматься Кабинетом министров в соответствии с положением о порядке безвозмездной передачи государственного движимого имущества в собственность иностранных правительств и международных организаций. Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи, говорится в аннотации к закону.

Как сообщалось ранее, коалиция достигла договоренности о том, что автомобили, конфискованные у пьяных водителей, могут быть переданы для нужд украинской армии, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в понедельник после заседания партий, формирующих правительство.

Предложение было инициировано Министерством финансов, отметил премьер-министр.