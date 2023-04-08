Конфискованные у пьяных водителей автомобили пользуются большим спросом

Прошло около четырех месяцев с тех пор, как конфискованные у пьяных водителей автомобили стали отправляться на аукционы или в Украину помогать в войне. Интерес к этим транспортным средствам высок, пишет LSM.lv.

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Конфискованные у пьяных водителей автомобили Audi A4 и Volkswagen Touareg вскоре отправятся в Украину, чтобы стать фронтовыми машинами, например, для больницы или полиции. Говоря об Audi A4, представитель Twitter-конвоя Рейнис Познякс сообщил: "Конкретно этот автомобиль отправится в Украину, уже сегодня поедет в Херсон, будет патрульной машиной в херсонской полиции".

Поскольку правила позволяют, в этом месяце в Украину уже было отправлено 36 конфискованных у пьяных водителей автомобилей. Конвоирование одного транспортного средства в Украину обходится примерно в 600 евро из пожертвованных средств.

"Многие привозят из Европы, но их не становится больше, поскольку их все равно все время уничтожают, а потребность в этом будет так долго, пока идет война", — пояснил Познякс.

На данный момент в распоряжении Государственного агентства обеспечения находится около 600 конфискованных автомобилей, из них 240 машин были изъяты у пьяных водителей. Они уже вывезены с парковок, а еще 150 автомобилей ждут в очереди на принятие решения.

"Транспортные средства старше 20 лет сдаются и продаются металлообрабатывающим предприятиям. В свою очередь, автомобили новее 2003 года выпуска выставляются на аукцион", — пояснила представительница Госагентства обеспечения Лайя Довгушко.

Те машины, которые не вывозят в Украину, попадают на аукцион Службы государственных доходов (VID). Однако служба называет это ценовым опросом, поскольку процесс отличается от классического аукциона, где нет стартовой цены, а каждый участник предлагает свою цену.

Заместительница директора Финансового управления VID Инара Солостея отметила: "Этот ценовой опрос имеет элементы аукциона, где каждое утро любой желающий может видеть предложенные цены. Таких случаев, когда машины не продаются, нет, поскольку интерес к этим автомобилям очень, очень большой, для нас максимальное количество предложений — 250 заявок на один автомобиль".

VID не может точно сказать, какова сумма, поступившая в государственную казну непосредственно от продажи автомобилей пьяных водителей, поскольку в аукционный список государственного имущества включены автомобили, отобранные у физических лиц по разным причинам. Тем не менее, средняя цена продажи автомобиля в этих ценовых опросах составляет около 2500 евро, были и более высокие и более низкие суммы.

Следует отметить, что регламент не запрещает участвовать в торгах тем лицам, у которых этот автомобиль был конфискован. Эти условия аукциона и условия передачи автомобилей в Украину пока не изменятся.