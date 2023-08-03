Конфликт экс-депутата Знотиньша: Госполиция начала проверку возможного разжигания национальной розни

Государственная полиция начала проверку возможного разжигания национальной розни в связи с конфликтом с участием бывшего депутата Сейма, а также уже бывшего члена партии "Консервативные" Рейниса Знотиньша, выяснило агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В настоящее время в полицию уже поступило несколько заявлений в связи с инцидентом, как в связи с конфликтом между жителями, произошедшем 30 июля по конкретному адресу, так и о возможном разжигании национальной, этнической и расовой розни, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Ранее уже сообщалось, что в полиции в связи с вызовом на конфликт начат административный процесс о мелком хулиганстве, по которому еще продолжается оценка произошедшего и решение еще не принято.

В свою очередь, по поводу возможного разжигания национальной и этнической розни в полиции начата ведомственная проверка, в ходе которой стражи порядка оценят как представленные жителями материалы, так и имеющуюся у полиции информацию, чтобы убедиться, есть ли в инциденте признаки преступления в соответствии с Уголовным законом, отметили в полиции.

Как сообщалось ранее, конфликт между Знотиньшем и его русскоязычным соседом, который якобы произошел на национальной почве, был снят на видео. Судя по этой записи, конфликт спровоцировал сам Знотиньш.