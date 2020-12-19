Конфликт интересов: директор департамента РД Алексеенко может лишиться должности

Из-за конфликта интересов может лишиться должности директор департамента окружающей среды и жилья Рижской думы Анатолий Алексеенко ("Честь служить Риге", ЧСР), выяснило агентство LЕТА. Сам Алексеенко конфликт интересов отрицает, а свое возможное увольнение связывает с политическим сведением счетов.

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Он принял на работу в департамент свою бывшую жену и нынешнюю жену.

Как стало известно агентству LЕТА, Алексеенко принял на работу в 2009 году мать своих детей Илону Диманте.

Ее зарплата составляет 2264 евро, а в должностные обязанности входит управление, планирование, организация, контроль и улучшение работы управления финансов и хозяйственной деятельности, обеспечение и контроль процесса ведения делопроизводства, закупок и другие обязанности.

Как пояснил агентству LЕТА глава контролирующего работу департамента комитета жилья и окружающей среды Эдмунд Цепуритис, Алексеенко отрицал, что Диманте была его женой. Однако ему пришлось признать, что она мать его детей.

По словам Цепуритиса, у Алексеенко возник конфликт интересов, так как он оценивал работу Диманте, выделял ей премии и принимал другие решения. На момент начала проверки Алексеенко поручил эту оценку заместителю директора департамента, но это не устранило конфликт интересов, так как заместитель напрямую подчиняется Алексеенко.

С момента возбуждения дисциплинарного дела руководитель департамента заболел и уже долго находится на больничном.

Это помешало получить объяснения относительно другого человека — Веры Бобровой, которая, по неофициальной информации, является бывшей женой Алексеенко. Она является внештатным работником департамента и получает 1050 евро в месяц.

В ее должностные обязанности входило размещение информации на сайте департамента на русском языке.

Конфликт интересов Алексееенко в ситуации с Диманте планируется решить, отстранив его от должности. Однако с увольнением Алексеенко не согласен профсоюз, и у Рижской думы нет другого выбора, кроме как решить этот вопрос в суде. Заявление в суд уже готовится.

Алексеенко стал директором департамента окружающей среды и жилья в 2009 году. До этого несколько лет он возглавлял муниципальное агентство Rīgas mājoklis.

Алексеенко был замешан в нескольких скандалах за эти годы. В связи с делом главы квартирного управления Рижской думы Арии Стабини Алексеенко отстранили от должности, но затем вернули ему должность, поскольку дело было признано безнадежным.