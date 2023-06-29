Конфликт в Рижской думе может привести к внеочередным выборам, допускают отдельные политики

В четверг, 290 июня, в ходе дебатов в Рижской думе некоторые политики допустили, что конфликт, разгоревшийся между коалиционными партнерами — "Прогрессивными"/Par! и "Новым Единством" — может привести к досрочным выборам столичного самоуправления.

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Что характерно, такое мнение высказали депутаты от правящих в Риге Национального объединения и "Код Риге" (бывших "Консервативных"), которые придерживаются национал-консервативной идеологии. Эти политики призывают не допускать развития такого сценария, поскольку он выгоден политическим силам, ориентированным на русскоязычный электорат.

Депутат от "Кода Риге" Давис Сталтс сообщил с трибуны, что, как он понял, среди "Прогрессивных обсуждается перспектива внеочередных выборов в Рижскую думы. Сталтс считает, что за два года до очередных выборов (по стандартному графику, они должны состояться в июне 2025 года) организация досрочных выборов — это антигосударственная деятельность. Сталтс отметил, что внеочередные выборы были бы выгодны "Стабильности" Алексея Росликова, а также тем партиям, которые сейчас находятся в Рижской думе в оппозиции — "Согласию", Русскому союзу Латвии, "Честь служить Риге". То есть, из слов Сталтса следует, что досрочные выборы выгодны политическим силам, ориентированным на русскоязчный электорат. В этом контексте следует также упомянуть и "Латвию на первом месте" Айнара Шлесерса.

Напомним, что нынешний созыв Рижской думы были избран сроком на пять лет на внеочередных выборах в 2020 году. Это произошло после увольнения мэра столицы Нила Ушакова ("Согласие") и роспуска Рижской думы, в которой у власти были "Согласие" и "Честь служить Риге". Досрочные выборы 2020 года были характерны низкой активностью русскоязычных граждан.

В свою очередь, депутат от Национального объединения Эйнарс Цилинскис отметил, что кризисная ситуация в коалиции Рижской думы сложилась потому, что можно голосовать как хочется, а результат не достигается. Атмосфера последних двух дней заседаний Рижской думы способна вызвать у специалистов нежелание работать в столичном самоуправлении, отметил депутат.

По мнению Цилинскиса, "коалиция перемен" "быстро заканчивается", и отдельные коллеги над этим поработали. Вопрос в том, не закончится ли и нынешний состав Рижской думы в связи с тем, что эта дума может быть распущена, как и предыдущая. Цилинскис подчеркнул, что происходящее — серьезный звонок для нынешнего созыва Рижской думы. Политик призвал не допустить развития такого сценария.

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"Коалицией перемен", напомним, себя называли политические силы, пришедшие к власти в Риге после долгого периода правления в столице "Согласия" и "Честь служить Риге".