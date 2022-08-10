"Консервативные" хотят получить аудированные данные о достаточности газа

На следующем заседании коалиции представители партии "Консервативные" могут попросить Министерство экономики подготовить аудированные данные о достаточности природного газа на отопительный сезон, заявил председатель фракции "Консервативных" Кришьянис Фелдманс.

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Министерство экономики, ссылаясь на информацию оператора по передаче и хранению природного газа AS Conexus Baltic Grid (Conexus), утверждает, что у АО Latvijas gāze в Инчукалнском подземном газохранилище хранится больше природного газа, чем необходимо для снабжения домашних хозяйств, и значительно больше, чем 1,15 тераватт-часа (ТВтч), зарезервированные правительством во вторник.

С другой стороны, LG объявило, что количество принадлежащего ему природного газа в Инчукалнсе составляет 0,75 ТВтч, а 31 августа, согласно договорным обязательствам, оно составит 0,69 ТВтч.

На просьбу прокомментировать эту разницу Фелдманс ответил, что депутаты Сейма не имеют доступа к достоверной информации о запасах природного газа. Хотя теоретически следует доверять Министерству экономики понятно, что представители энергетической сферы заинтересованы в оптимистичных высказываниях, и на коммуникацию влияет близость выборов.

В рабочей группе по энергетической безопасности Фелдманс получил ответ, что объем запасов природного газа является коммерческой тайной предприятий.

Фельдман указал, что для понимания ситуации необходимо получить проверенные третьим лицом данные.

Он приветствовал решение правительства зарезервировать газ LG, что, по сути, означает принудительное отчуждение газа по справедливой цене.

Фелдманс добавил, что нынешние риски сложились в течение длительного времени, когда чинились препятствия энергетической независимости, в том числе саботировался проект терминала сжиженного природного газа в Скулте.