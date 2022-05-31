"Консервативные" не будут голосовать за повторное утверждение Страуме в должности главы KNAB

Коалиционная партия "Консервативные" в голосовании в Сейме не поддержит повторное утверждение в должности руководителя Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) Екаба Страуме. Об этом сообщил глава Юридической комиссии Сейма, представитель "Консервативных" Янис Бутанс.

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Политик пояснил, что депутаты от "Консервативных" по существу поддерживают позицию своих министров, голосовавших на заседании правительства против выдвижения Страуме. Депутаты парламентской фракции "Консервативных" еще примут решение, как выразить свою позицию — голосовать в Сейме против или же просто не участвовать в голосовании.

Бутанс пояснил, что "Консервативные" считают, что конкурс на должность главы KNAB был "весьма странным", поскольку по сути не было конкуренции. Из двух претендентов один не соответствовал выдвинутым квалификационным требованиям, а вторым был сам Екабс Страуме, возглавляющий антикоррупционное учреждение сейчас и претендующий на второй срок.

Как уже сообщалось, невзирая на возражения "Консервативные", министры, представляющие остальные коалиционные партии, поддержали выдвижение кандидатуры Страуме. Против этого голосовали в правительстве "Консервативные" — министр юстиции Янис Борданс, министр сообщения Талис Линкайтс, министр благосостояния Гатис Эглитис.

Теперь утверждение в должности Екаба Страуме зависит от оппозиции. И Союз "зеленых" и крестьян, и "Согласие" допустили, что поддержат избрание Страуме.