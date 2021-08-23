Консервативные партии и профсоюз просят убрать из законопроекта обязательную вакцинацию учителей
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Депутаты Национального объединения, парламентский секретарь Министерства образования и Профсоюз работников образования и науки просят изъять из поправок к закону об управлении распространением инфекции Covid-19 требование об обязательной вакцинации учителей, сообщает LETA.

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Депутаты Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение), Янис Домбрава (Национальное объединение), а также парламентский секретарь Министерства образования и науки Сандис Риекстиньш (НКП) подали в ответственную комиссию Сейма предложения, которые подразумевают отмену обязательной вакцинации учителей. Домбрава предлагает заменить вакцинацию негативным результатом анализа на Covid-19, анализ оплачивает государство. Риекстиньш предлагает установить, что анализ оплачивает сам учитель.

В свою очередь, профсоюз выступает за разрешение работать с негативным результатом анализа. В их предложении анализ оплачивает государство. Организация обосновывает свою позицию тем, что выступает исключительно за добровольную вакцинацию. В профсоюзе указали, что, в противном случае, правительство нарушает 106 статью Конституции, гарантирующую право на свободный выбор профессии.

Кроме того, профсоюз учителей требует оплатить учителям медицинскую страховку из госбюджета, чтобы улучшить доступность медицинских услуг, а также компенсировать время и силы, потраченные на обеспечение учебного процесса согласно правилам эпидемиологической безопасности. Предложения профсоюза в ответственную комиссию внесли депутаты Эвия Папуле и Вячеслав Домбровскис.

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Эвия Папуле Национальное объединение Янина Курсите-Пакуле Янис Домбрава
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