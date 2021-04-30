"Консерваторы": после майских праздников возможны изменения в составе правительства

После длинных майских выходных партнеры по коалиции планируют собраться, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и, возможно, договориться об изменениях в правительстве и коалиции, сообщил агентству LETA депутат Сейма и член правления Новой консервативной партии Гатис Эрглис.

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30 апреля Эрглис и другие "консерваторы" встречались с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. НКП ждет от премьера своего видения возможных изменений коалиционного договора в связи с переходом министра экономики Яниса Витенбергса из KPV LV в Национальное объединение и решением премьера не требовать отставки Витенбергса.

Стороны обсудили возможность на следующей неделе сесть за стол переговоров всем партнерам по коалиции. По словам Эрглиса, эта необходимость связана не только с Витенбергсом, хотя его переход в другую партию означает заморозку коалиционного договора.

"Нужно решить, оставляем ли мы все на самотек или договариваемся о новой модели сотрудничества, возможно, о каких-то изменениях в составе министров", — рассказал политик. По его мнению, если оставить все как есть, то ходы вроде того, что сделало Национальное объединения, могут начать делать и другие партнеры по коалиции.