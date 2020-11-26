"Консерваторы" разочаровались в бюджете на 2021 год и предлагают не повышать зарплату министрам

Разочаровавшись в процесс рассмотрения государственного бюджета на следующий год, Новая консервативная партия (НКП) предлагает не повышать зарплаты ни министрам, ни премьеру, сообщает LETA.

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Член правления НКП Кришьянис Фелдмнс рассказал о чувстве разочарования, которое у него вызвал процесс принятия бюджета, потому что министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"), Минфин и премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") "бросили проект проекта на произвол судьбы" и ни разу не ответили на вопросы и замечания насчет своего творения.

Председатель фракции НКП в Сейме Юрис Юрашс собирается обсудить ситуацию с остальными фракциями коалиции и предложить им не поддерживать увеличение министерских зарплат, а также, возможно, и зарплат парламентских секретарей — потому что, например, парламентский секретарь Минфина Атис Закатистов ни разу не защищал бюджет в дебатах.

"Я практически единственный, кто дебатирует с оппозицией. Если проект бюджета оценивается на три балла из пяти, то защищать его бессмысленно", считает Фелдманс.

Как ранее сообщалось, повышение зарплат в будущем году предусмотрено для премьер-министра, министров, судей, прокуроров и других сотрудников государственной администрации и руководителей учреждений.

Согласно расчетам Госканцелярии, зарплата премьера Кришьяниса Кариньша в 2021 году вырастет с нынешних 4814 евро до 5055 евро. Таким образом, дополнительно из госбюджета за год потребуется 3589 евро. В свою очередь, министры станут получать 4798 евро (сейчас — 4570). Для этого в госбюджете нужно будет найти дополнительные 44 136 евро.

Парламентские секретари в следующем году станут получать 3722 евро вместо нынешних 3545 евро.

Помимо этого, планка презентационных расходов Кариньша будет поднята до 1132 евро ежемесячно, а его министров — до 1072 евро в месяц.