Консилиум врачей подтвердил побочный эффект после вакцинации, но в компенсации отказано

Полиневропатия — негативный побочный эффект после вакцинации от Covid-19. Мужчине, который обратился в редакцию Rus.LSM.lv, этот диагноз и связь с вакциной официально подтвердил целый консилиум врачей. Несмотря на это, государство отказывается выплачивать ему компенсацию.

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Как выяснил Rus.LSM.lv, все остальные заявители, которые обращались за положенными по закону компенсациями, также до сих пор не получили ни цента.

Алексей Фокин попал в больницу — резко ухудшилось самочувствие после прививки от коронавируса: "Я почувствовал онемение в левой ноге. Температура поднялась до 38. Ну, думаю, день, два. Но — все хуже и хуже".

Такие ощущения у Алексея Фокина появились после того, как в июне прошлого года он сделал вторую прививку от Covid-19 препаратом производства Moderna. С температурой под сорок мужчина провел еще несколько дней дома, пока семейный врач не отправила его в больницу.

"На скорой меня отвезли в Гайльэзерс. Пролежал 31 день".

Пациента переводили из отделения в отделение, пытаясь поставить правильный диагноз и найти лечение. У Алексея Фокина подозревали лейкоз и много других болезней, он побывал в неврологическом и онкологическом отделениях. К моменту выписки из больницы он пользовался ходунками.

"Потеря чувствительности конечностей. Вот эти два пальца на руке вообще как тряпочки были первый момент. Сейчас они вроде двигаются, но это все равно онемевшее", — поясняет Алексей.

В конечном итоге врачи поставили диагноз. Гиперэозинофильный синдром, вызванный вакциной от Covid-19. Полиневропатия нервов рук и ног. К этому заключению пришли врачи Восточной больницы, а также консилиум врачей и невролог, ассоциированный профессор Гунтис Карелис. Сейчас Алексей может ходить, но последствия остались.

Из-за полугодового больничного он потерял работу. Потратил только за месяц в больнице 420 евро и целое состояние отдал за лекарства. Он подал заявку на компенсацию ущерба от побочных эффектов вакцины в Государственное агентство лекарств. И обратно получил документ с визой "для ограниченного доступа", где сказано, что ни гиперэозинофильный синдром, ни полиневропатия нервов рук и ног не включены в список побочных эффектов от вакцины Spikevax, она же Moderna. Соответственно, компенсацию он не получит.

В Госагентстве лекарств подчеркивают, что начали работать с компенсациями только с мая этого года.

У тех, кому отказали в компенсации, были разные диагнозы: полиневропатия нервов ног и рук, болезнь Стилла, аденома гипофиза, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия и др.

Хотя заявлений о компенсации относительно немного, в феврале на побочные эффекты от вакцин жаловались 3295 пациентов. Врачи признали серьезными 719 "побочек". Среди них были тромбоэмболии, инфаркты миокарда, потеря вкуса, анафилактический шок, паралич лицевого нерва.