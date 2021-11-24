Консилиумы врачей до сих пор лишь в редких случаях рекомендовали отложить вакцинацию от Covid-19

Врачебные консилиумы принимали решения рекомендовать отложить вакцинацию от Covid-19 только в некоторых случаях, в остальных случаях было рекомендовано привиться без промедления, сообщили порталу Delfi в Министерстве здравоохранения.

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Во вторник, 23 ноября, состоялась встреча врачей общей практики, специалистов клинических университетских больниц и специалистов вовлеченных учреждений, на которой обсуждались вопросы сотрудничества в области вакцинации населения от Covid-19.

При оценке состояния здоровья человека семейный врач может направить его или ее к врачу-специалисту для дополнительной оценки или на медицинскую консультацию перед вакцинацией. В то же время, как показывает опыт, в подавляющем большинстве случаев противопоказания к вакцинации отсутствуют.

Специалисты университетских клинических больниц подчеркнули, что людей, у которых в течение жизни была аллергическая реакция, например, на продукты питания, определенные лекарства, экологические аллергены или укусы насекомых, как правило, следует вакцинировать с рутинным наблюдением в течение 15 минут после вакцинации.

В таких случаях дополнительная консультация аллерголога и углубленное исследование аллергенов перед вакцинацией не требуются, поскольку пациенты относятся к группе низкого риска.

Люди, у которых в течение жизни были аллергические реакции, вызвавшие анафилаксию из-за еды, определенных лекарств или после получения другой вакцины или лекарств, относятся к группе среднего риска. В таких случаях дополнительная консультация аллерголога не требуется, но вакцинацию следует проводить осторожно — при более длительном сроке наблюдения — в течение 30-60 минут после прививки.

Люди, у которых была аллергическая реакция после первой дозы вакцины, а также в течение своей жизни у них фиксировалась аллергическая реакция на другие инъекционные или не идентифицированные лекарства, относятся к группе высокого риска, и перед вакцинацией им следует проконсультироваться и тщательно протестировать . В этом случае вакцинацию нужно проводить после получения заключения и рекомендаций аллерголога.

Практика клинических университетских больниц показывает, что в большинстве случаев противопоказания для лиц, которых направляют на консультацию для оценки возможности вакцинации, отсутствуют. Случаи, когда консилиум решает отложить вакцинацию, относительно редки

Клиническая университетская больница им. Паула Страдыня решила отложить вакцинацию в одном случае из 166, а решение об отсрочке вакцинации было принято в семи случаях из 90 в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

В ходе встречи было подчеркнуто, что при наличии веских причин вакцинация от Covid-19 может проводиться в дневном стационаре, где при необходимости может быть оказана необходимая помощь.