Константин Кузиков. Спасибо, господин Гобземс! Ответ критикам Delfi

Для начала коротко о том, как мы стали "предателями народа".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Привет!

Слушай, (имя журналиста Delfi), я смотрю, ты работаешь на дельфях! Изучил все твои посты… Четко видно, что ты купленный, лживый журналист. Мы с тобой и со всеми, кто пишет такие статьи и умышленно обманывает Наших людей… очень легко разберемся. Те, кто вовремя признаются во лжи… С теми будет помягче. Ты Нашему Народу не нужен! Мы позаботимся о том, чтобы имена всех, кто занимается дезинформацией Народа и умышленным навязыванием вакцин, были названы громко.

Без уважения, Народный фронт" (перевод с латышского языка, оригинал текста ниже, — Ред.)

Такое сообщение получил мой коллега в связи с публикацией о Covid-19. Это написал не политик или представитель какой-нибудь небольшой группы. Нет, автор — один из нас, один из жителей Латвии. Мы пишем о Covid-19 уже более полутора лет, агрессивные письма получали и раньше. Но такую прямую угрозу получили впервые. Почему именно сейчас?

Это связано с тем, что некоторые политические силы, готовясь к выборам в следующий Сейм, с каждым днем все активнее применяют популистскую риторику. Фактически — дают примитивные ответы на сложные и серьезные вопросы. Точнее, создают ложное представление, что у них эти ответы есть. Но на самом деле в жизни не все так просто. Delfi, самое читаемое латвийское средство массовой информации как на латышском, так и на русском языке, должно ответить и на эту, и на следующие атаки.

Конечно, у нас есть право судиться с такими политиками или, что будет для них больнее всего — игнорировать все, что с ними связано, и не давать им возможности общаться с массовой аудиторией. И это действительно большая аудитория: только в профиле Delfi на "фейсбуке" видео, на котором г-н Гобземс рассказывает, что СМИ — это рупор власти, собрало 180 000 просмотров. Ирония в том, что это был прямой эфир, в ходе которого в адрес Delfi и других СМИ звучали обвинения в необъективности и лжи. В этот момент журналист Delfi находился в нескольких метрах и снимал то, что происходило на демонстрации.

Но мы не будем делать ни того, ни другого. Мы не будем подавать в суд в связи с клеветой, и мы не собираемся игнорировать новые политические силы. Мы будем продолжать свою журналистскую работу. Будем сообщать обо всех важных событиях в нашей стране, потому что такова миссия Delfi. Мы хотим, чтобы у людей была информация о том, что происходит в Латвии. Редакция работает над тем, чтобы эта информация была подана профессионально, с учетом мнения разных сторон. Мы надеемся, что читатели, зрители и слушатели, потребляя нашу информацию, примут собственные решения и сформируют позицию в связи с тем, что происходит вокруг. Главное, что они не будут равнодушными!

В том, что в трудные времена на политической арене появляются люди с популистскими лозунгами, нет ничего уникального. Мы видели это в Великобритании во время голосования по "Брекзиту", видели в США в 2016 году, видели в Эстонии — в исполнении партии EKRE. В наше время нет никакой проблемы с распространением информации, если у тебя в руках телефон. Единственный вопрос: можно ли доверять этой информации? И я уже вижу, как то же вопрос задают нам, СМИ с более чем 20-летним опытом: "Delfi, а вам можно доверять?"

Мне понятно, почему так происходит. Информации, которую дает Delfi, доверяет очень много людей. Некоторые политические силы хотят доказать, что мы делаем свою работу некачественно. Цель этих сил — расколоть общество, создать иллюзию, что мы разделены на группы: "мы" и "они". Это искусственное разделение. С его помощью они рассчитывают получить больше мест в новом Сейме.

Но мы против того, чтобы делить мир на две половины. Мы против того, что может существовать только два мнения — мое и другое, неправильное. Поэтому я, как председатель правления AS DELFI, решил ответить на вопросы о том, как на самом деле работает самое читаемое латвийское СМИ. Я готов рассказать, кому принадлежит Delfi и каким образом эта компания зарабатывает, чтобы одна из самых больших редакций в Латвии могла работать независимо. К этой статье вы можете оставить комментарий — я обещаю, что прочту все. Но есть одно условие: комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Почему? Потому что люди должны брать на себя ответственность за свои слова. В наших комментариях нет места для анонимного языка ненависти.

Семь мифов и вопросов о Delfi



Кому на самом деле принадлежит Delfi

Эта информация никогда не была закрытой. Владелец 100% акций AS DELFI — эстонский медиа-холдинг Ekspress Grupp. Это предприятие котируется на бирже Nasdaq Tallinn, и любой человек может купить акции Ekspress Grupp и получить право участвовать в собрании акционеров компании. Крупнейший акционер — основатель Ekspress Grupp, гражданин Эстонии Ханс Луйк. Несмотря на то, что владелец медиа находится в Эстонии, все налоги платятся в Латвии. Здесь в прошлом году Delfi заплатил более 1,5 млн евро виде налогов. Все журналисты тоже получают зарплату в Латвии.

Delfi поддерживает позицию действующего правительства

Delfi — самое читаемое СМИ в Латвии. Причина в том, что на протяжении более 20 лет наши главные ценности — редакционная свобода и доверие читателей. Это означает, что мы должны быть объективными. Мы должны профессионально освещать все важные для страны события — и те, что могут создать ощущение, будто мы поддерживаем какую-либо официальную позицию; и те, что выставляют работу правительства в критическом свете (если это в интересах общества).

Во время пандемии мы постоянно следили за тем, как правительство справляется с кризисом. Мы анализировали закупки кризисного периода; исследовали, почему так трудно коммуницировать с русскоязычной аудиторией; изучали, почему вакцинация на выходных организована таким непонятным образом. Этот принцип относится не только к Covid-19, но и к другим темам. На прошлой неделе на Delfi вышла статья о том, как приграничные районы, через которые в Латвию пытаются проникнуть беженцы, закрыли для журналистов. Редакция в своей работе соблюдает требования кодекса этики. Delfi входит в Совет латвийских СМИ по этике. Мы заботимся и о том, чтобы во время пандемии население Латвии получало проверенную и качественную информацию на русском языке. Каждый месяц Rus.Delfi.lv читают более 280 тысяч человек.

Delfi поддерживает правительство, поскольку получает госфинансирование

В 2020 году оборот AS DELFI составил 4,1 млн евро. 92,7% от этой суммы (3,8 млн евро) принесли доходы от рекламы, остальное пришлось на другие статьи дохода (например, платная подписка или местные и международные гранты). Объем рекламы, который мы получаем от госсектора, вместе с выделенными Министерством культуры средствами, не превышают 120 000 евро (неполные 3% от оборота). Ни один рекламодатель не в состоянии повлиять на наше содержание! Это основной наш принцип. Доверие читателя и свобода редакции всегда будут важнее краткосрочной прибыли. Были случаи, когда мы не соглашались с определенными требованиями или прерывали отношения с компаниями, которые пытались при помощи денег повлиять на наши публикации. Этот принцип относится ко всем нашим рекламным доходам, в том числе и к средствам госсектора. Даже если в какой-то параллельной вселенной госучреждения попытались бы повлиять на Delfi, трех процентов оборота, о которых я писал выше, будет явно недостаточно. Мы будем в состоянии отказаться от этого финансирования, потому что сохранить свои принципы и не нарушить редакционную независимость для нас намного важнее. Кстати, в 2021-м году доля рекламы из госсектора в бюджете Delfi уменьшилась.

Delfi не отражает реальную информацию о происходящем (например, занижает количество участников акции протеста или не раскрывает истинный уровень заболеваемости)

Задача любого СМИ всегда проверять информацию своих источников. В идеале эту информацию должны подтвердить как минимум два независимых друг от друга источника. Мы это делаем. Бывает, что у информации есть только один официальный источник. Например, если речь идет о статистике заболеваемости, то нет других источников, кроме Министерства здравоохранения. Когда вы читаете новость на Delfi, вы можете быть уверены, что мы свою работу выполнили: нашли наиболее авторитетный источник. Но мы не можем убедить вас в том, что именно предоставленные государством данные — самые точные и заслуживающие доверия. Вы сами должны ответить на вопрос, верите вы или нет той информации, которую предоставляет государство. Наша задача — выбрать из всех источников те, которым действительно можно доверять. Если какие-то предоставленные государством данные не выглядят понятными, Delfi задает вопросы и объясняет, откуда взялась эта информация.

Порталу нельзя доверять?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужен контекст и конкретные примеры. То, что во время пандемии наша аудитория заметно выросла, показывает, что люди доверяют нам больше. То же самое подтверждают и несколько социологических опросов. И в этом наше существенное отличие от Facebook, который называет себя платформой, а не СМИ — и не берет на себя почти никакой ответственности за содержание. В итоге кто угодно может опубликовать в Facebook любой фейк, и он моментально станет популярным. Delfi нужно проверять всю информацию, поскольку мы зарегистрированы в Латвийской республике, на нас распространяются латвийские законы, и мы несем ответственность за каждое опубликованное слово. Да, мы получаем письма с претензиями: кому-то не нравится то, что мы написали. Иногда доходит до судебных исков. Но за последние восемь лет мы не проиграли ни одного суда. Это доказывает, что мы добросовестно выполняем работу СМИ. А если допускаем ошибки, то признаем и исправляем их.

Delfi занимается цензурой и удаляет комментарии

Мы частное предприятие и можем устанавливать правила поведения в комментариях в соответствии с нашей философией. Мы не обязаны терпеть, если один пользователь унижает другого или публикует комментарии, поддерживающие дискриминацию или разжигающие ненависть. Поэтому мы будем и дальше удалять комментарии, которые противоречат нашей философии, и будем поддерживать корректный диалог. Комментарии на Delfi будут развиваться: мы хотим добиться того, чтобы эта среда избавилась от языка вражды.

На Delfi много ошибок — разве можно доверять такому источнику?

Каждый день мы публикуем более 250 статей — в среднем, по одной каждые шесть минут. Один человек не в состоянии переварить такой объем информации, но более 800 000 наших читателей благодаря нашим публикациям узнают о том, что происходит в Латвии и мире. Наша аудитория привыкла: если что-то произошло, то Delfi об этом сразу напишет. От нас это требует молниеносной реакции, и в таких условиях можно легко допустить опечатку. Мы приносим свои извинения за это. О том, что произошло шесть минут или полчаса назад, читатели хотят узнать здесь и сейчас. Статьи, над которыми журналисты работают несколько дней или даже недель, проходят через редактуру.

Между скоростью и качеством мы всегда должны выбирать золотую середину. Но я могу гарантировать, что мы не забываем и о качестве. Об этом свидетельствует и то, что несколько раз подряд и журналисты, и проекты портала Delfi входят в число номинантов приза Латвийской ассоциации журналистов. В этом году у нас было восемь номинаций — больше, чем у любого другого коммерческого СМИ. О качестве говорит и то, что за два года количество платных подписчиков выросло до 12 500. Спасибо читателям за то, что они нам доверяют!

И, наконец, за что я говорю "спасибо" Алдису Гобземсу?

20 октября 2020 года Алдис Гобземс произнес такие слова:

"Я начну свою речь с благодарности. Вы знаете, сколько раз я каждую неделю ругаю Delfi за то, какой мусор они там пишут. Сегодня говорю "спасибо". Они сделали прямой эфир и заслужили благодарность. Аплодисменты "дельфям". Я хочу этим сказать: всегда, во всех жизненных ситуациях, вне зависимости от того — в одной мы партии, одинаково или по-разному мы мыслим, или в разных партиях, в позиции или оппозиции — если люди делают добрые дела и поддерживают друг друга, то это нужно оценивать по справедливости. И это пример с Delfi, которых я обычно критикую."

Господин Гобземс! Спасибо за то, что даже вы признаете: Delfi делает свою работу качественно. В 2021 году в этом смысле ничего не изменилось. И не изменится впредь.

PS Уважаемые читатели! Если вы считаете, что Delfi профессионально делает свою работу и помогает понять, что в это трудное время происходит в мире, вы можете стать нашими подписчиками и поддержать качественную журналистику.



(1) Оригинальный текст письма, полученного одним из сотрудников Delfi:

"Sveiks! Klau, ("Delfi" žurnālista vārds), skatos, Tu veic darbu iekš delfiem! Papètīju visus Tavus postus… var skaidri redzèt, ka esi nopirkts meļu žurnālists. Més ar Tevi un visiem, kas tādus rakstus raksta un apzināti māna Mūsu cilvèkus… tiksim galā pavisam mierīgi. Tie, kas laicīgi atzīsies melos un kā strādà…tiem būs miermīlīgāk… tu Mūsu Tautai ("Delfi" žurnālista vārds) nèesi vajadzīgs! Mès parūpèsimies… lai skaļi izskan Visi vārdi, kas nodarbojas ar Tautas dezinformèšanu un apzinātu vakcīnu uzspiešanu.

bez cieñas, Tautas fronte."

(2) Оригинальный текст фрагмента речи Алдиса Гобземса:

"Un es sākšu savu runu ar dažiem pateicības vārdiem, jūs zināt, cik daudz katru nedēļu lamāju "Delfus" par to, kādu mēslu viņi tur raksta, šodien pasakām paldies, viņi rāda tiešraidi, viņi pelnījuši paldies, aplausi "Delfiem". Ar to es gribu teikt, ka vienmēr visās dzīves situācijās neatkarīgi no tā, vai mēs esam vienā partijā, vienādi vai atšķirīgi domājoši, vai citās partijās un pozīcijā un opozīcijā, ja cilvēki dara labus darbus un atbalsta viens otru, tad tas taisnīgi ir jānovērtē. Un tas ir piemērs ar "Delfiem", kurus es ikdienā kritizēju."