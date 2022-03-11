Конституционный суд: ограничение работы торговых центров во время пандемии не соответствует Сатверсме

Регулирование, которое установило ограничения деятельности больших торговых центров по время пандемии Covid-19, не соответствует Сатверсме. Такой вердикт сегодня вынес Конституционный суд.

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Дело рассматривалось в письменном виде месяц назад. Процесс был инициирован по заявлениям SIA Eften Domina, SIA Jysk Linnen’n Furniture и SIA Vrpb. Компании обращались к Конституционный суд по отдельности, но дела были объединены.

Предприятия обратились в Конституционный суд с просьбой проверить соответствие пункта 24.18 Правил Кабинета Министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" первому предложению 91-й статьи, а также первому и третьему предложениям 105-й статьи Сатверсме.

В Правилах Кабинета Министров говорится, что в торговом центре с общей торговой площадью более 7000 квадратных метров, могут работать только магазины, которые торгуют продуктами питаниями, составляющими не менее 70% ассортимента, магазины, торгующие товарами гигиены (также не менее 70% ассортимента), а также аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, цветочные магазины, книжные магазины, магазины прессы, а также магазины компьютеров, их периферийного оборудования и программного обеспечения, магазины телекоммуникационного оборудования.

Первое предложение 91-й статьи Сатверсме гласит, что все люди в Латвии равны перед законом и судом, а первое и третье предложения 105-й статьи — что каждый имеет право на собственность, и право собственности может быть ограничено только в соответствии с с законом.