Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу о массовом аннулировании ВНЖ российских граждан

1 марта Конституционный суд Латвии принял к рассмотрению жалобу на нормы Иммиграционного закона, которые предусматривают массовое аннулирование ВНЖ гражданам РФ, которые ранее были негражданами и гражданами Латвии. Первыми истцами в деле выступили три жительницы Даугавпилса и одна рижанка. До 28 апреля Сейм Латвии должен предоставить свои пояснения.

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Дело возбуждено по заявлению Веры Фенченко, Татьяны Вилкель, Мирославы Павлюканец и Анны Соколовой.

Заявители — граждане Российской Федерации, которым выдан вид на жительство в Латвии. Согласно оспариваемой норме, с 1 сентября 2023 года выданные им ПМЖ теряют силу. Чтобы получить новый постоянный вид на жительство, Заявители должны до 1 сентября 2023 года предоставить сертификат о владении госязыком на категорию А2.

В иске указывается, что заявители поставлены в неравное положение по сравнению с другими бывшими гражданами и негражданами Латвии, получившими постоянный вид на жительство в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 24 Закона об иммиграции. Кроме того, лишая их постоянного статуса, предоставленного государством, нарушается их право на неприкосновенность частной жизни и нарушается принцип защиты правового доверия.

"Не удивлюсь, если наша жалоба сподвигнет парламент и на изменения закона. Процесс пошел", — написала у себя в Facebook юрист Елизавета Кривцова.

"Я все-таки оставляю за собой надежду, что мы живем в правовом государстве, где суд встанет на сторону законности и признает принятые парламентом ограничения — недействительными и позволит нам вместе защитить жителей Латвии", — написал у тебя в соцсетях мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, отметив, что для всех истцов по делу Латвия является единственной Родиной.

В соответствии с изменениями в законе об иммиграции граждане России, бывшие граждане или неграждане Латвии, получившие автоматом постоянный ВНЖ в Латвии, до 1 сентября текущего года должны подать в Управление по делам гражданства и миграции удостоверение о знании латышского языка не ниже уровня А2. По данным Госцентра содержания образования предполагается, что языковую проверку должны пройти 17 865 граждан России.

А, по расчетам Министерства внутренних дел, требования закона об иммиграции распространяются примерно на 25 тысяч российских граждан, из них около 5000 человек старше 75 лет - им языковой тест сдавать не нужно. Также от экзаменов освобождают некоторые медицинские диагнозы.

Ранее портал Delfi выяснил, что подавших необходимые документы не вовремя, а также тех, чьи заявки на ПМЖ до 1 сентября не успеют рассмотреть (а их могут рассматривать до года), может ждать ряд ограничений на медицинские и социальные услуги, также не ясно, как им будут оказывать банковские услуги. Подробности - здесь. Министр внутренних дел Марис Кучинскис предлагал растянуть сроки подачи документов, но партнеры по коалиции его не поддержали.