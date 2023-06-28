Конституционный суд призвал Сейм разработать новый закон и отменить запрет на русский язык в вузах

Конституционный суд объявил приговор по иску о нормах, требующих, чтобы учебные программы в высших учебных заведениях и колледжах осуществлялись на государственном языке, с некоторыми исключениями. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

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Как сообщила юрист, экс-депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова, ограничения признаны противоречащими основному закону. Сейму дан срок в год, чтобы внести изменения в законодательство.

Конституционный суд инициировал дело о нормах Закона "О высшем образовании" по инициативе двадцати депутатов еще 13-го Сейма от "Согласия". Они просили оценить, соответствуют ли Сатверсме нормы Закона о высших учебных заведениях, предусматривающие запрет на преподавание на иностранном, в том числе и русском, языке. Разрешены лишь официальные языки Европейского союза (ЕС).

"Сегодня Конституционный суд провозгласил, что закон, ограничивающий свободу вузов и доцентов преподавать на иностранных языках, не соответствует Конституции Латвии. Мне удалось убедить суд, что защита латышского языка — это нечто большее, чем просто борьба с другими языками. Среди прочего суд признал, что если на английском разрешены только хорошие программы, а вот плохие и средние можно и на латышском — то это неуважение к госязыку, а не его защита. Впервые суд признал нарушение Рамочной конвенции по правам нацменьшинств, указав, что как минимум филологические и культурологические программы должны быть без ограничений возможны на языках нацменьшинств. Решение суда основано на том, что нельзя принимать решения о языковом регулировании в спешке и на основании одних только лозунгов. Поэтому закон признан неконституционным, и Сейму дано время до 1 июля 2024 года разработать новое регулирование", — сообщает Кривцова на своей странице в соцсети Facebook.

В феврале этого года Конституционный суд заявил, что ограничения для частных вузов, которые реализуют учебные программы на русском языке, соответствуют Сатверсме. Однако тогда суд признал, что ограничения преподавания на английском языке нарушают свободу предпринимательства, и отменил эту норму.