Конституционный суд рассмотрит решение правительства, которое открыло возможность вырубки молодых лесов

Конституционный суд (КС) возбудил дело по правилам правительства об уменьшении диаметра срубаемых деревьев, что открыло возможности для вырубки молодых лесов.

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Поправки к правилам о рубке деревьев в лесу, которые разрешали бы вырубку молодых сосновых, еловых и березовых лесов, впервые предлагались в 2017 году, затем в 2019 году и всегда отклонялись из-за возражений экологов. Однако в начале лета 2022 года правительство Кришьяниса Кариньша быстро приняло поправки из-за необходимости увеличить производство древесной щепы накануне зимы, игнорируя возражения природоохранных организаций.

Министерство земледелия во главе с Каспаром Герхардсом тогда утверждало, что, хотя уменьшение диаметра деревьев расширит площади вырубки, благодаря усиленным требованиям к восстановлению объем лесозаготовок вырастет незначительно. Наоборот, поправки будут способствовать созданию продуктивных лесопосадок с хозяйственно ценными породами деревьев.

Дело в КС заведено по иску Латвийского фонда природы, Всемирного фонда дикой природы и Латвийского орнитологического общества.

Заявители указывают, что изменения в правилах Кабинета министров позволяют вырубать отдельные породы деревьев быстрее, то есть фактически разрешается вырубка молодых лесов, что противоречит праву человека жить в благоприятной окружающей среде, предусмотренному статьей 115 Конституции.

По мнению заявителей, нарушено обязательство государства по созданию и обеспечению эффективной системы охраны окружающей среды. Во-вторых, нарушен принцип устойчивости. В-третьих, не соблюдается разумный баланс между интересами общества жить в благоприятной среде, с одной стороны, и содействием экономическому развитию, с другой.