Конституционный суд возбудил дело о запрете на азартные игры в интерактивной среде

Суд Сатверсме открыл дело о запрете на азартные игры в интерактивной среде на время чрезвычайной ситуации, сообщила порталу DELFI представитель Конституционного суда Кетия Стразда. Предприятие OPTIBET считает, что запрет несоразмерен и необоснованно ограничивает свободу предпринимательства.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Предприятие OPTIBET, подавшее иск в Конституционный суд, хочет оспорить запрет ссылаясь на 105 статью Конституции. Она гласит, что у каждого есть право на собственность и собственность нельзя использовать против интересов общества. Принудительное отчуждение собственности возможно только в качестве исключения, на основании отдельного закона за справедливую компенсацию.

Истец считает, что запрет нарушает его право на собственность и право на коммерческую деятельность. Запрет не соразмерен цели, так как цель - защитить общество от распространения нового коронавируса, а интерактивные азартные игры происходят в виртуальной среде и без очного контакта.

Конституционный суд попросил Сейм до 8 июля подать юридическое обоснование запрета. Дело должно быть готово до 8 октября этого года.