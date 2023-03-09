Конституционный суд возобновит рассмотрение дела о запрете вузовских программ на иностранном языке

Конституционный суд в мае продолжит рассмотрение дело о норме, которая предусматривает программы вузов и колледжей только на латышском языке, сообщает LETA.

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Дело было начато по запросу нескольких политиков, на тот момент депутатов Сейма: Валерия Агешина, Эдгара Куцина, Бориса Цилевича, Ивана Клементьева, Артура Рубикса, Яниса Тутинса, Владимира Никонова, Игоря Пименова, Ивара Зариньша, Регины Лочмеле, Инги Голдберги, Ивана Рыбакова, Виталия Орлова, Яниса Кришанса, Андрея Клементьева, Яниса Урбановича, Сергея Долгополова и Николая Кабанова из "Согласия", Любови Швецовой из "Суверенной власти" и Карины Спруде из "Каждому и каждой". Ни один из них не переизбрался нынешний Сейм.

Депутаты просили проверить, соответствует ли третья, четвертая и пятая часть 56-й статьи закона 105-й, 112-й и 113-й статьям Конституции. Третья часть ст. 56 предусматривает, что учебные программы вузов и колледжей, должны быть на государственном языке. На другом официальном языке ЕС может быть не более одной пятой объема программы, причем в эту часть не могут входить государственные проверки, а также квалификационные, бакалаврские м магистерские работы.

105-я статья Конституции гласит, что у каждого есть право на собственность, и эту собственность нельзя использовать против общественных интересов. Изъятие имущество на общественные нужды возможно только в виде исключения. 112-я статья — право на образование. 113 — свобода научного, художественного и другого творчества, а также защита авторских и патентных прав.

Дело было рассмотрено в письменном виде 7 февраля, однако, составляя решение, суд решил продолжить рассмотрение дело с присутствием участников процесса. Дело будет рассматриваться 16 мая в 10:00.

Ранее по подобному делу КС вынес решение, что запрет для частных вузов реализовывать программу на официальных языках ЕС не соответствует Конституции, а на других языках — соответствует. Это значит, что в частных вузах могут быть учебные программы, например, на английском языке, а на русском — не могут. В том деле КС рассматривал нормы, которые действовали до 30 апреля 2021 года и сейчас утратили силу.

В деле, рассмотрение которого начнется после 16 мая, будут учитываться нынешние нормы. В них убрано в том числе исключение, предусматривающее возможность образование на официальном языке ЕС в том случае, если на программе учатся иностранные студенты. Однако добавлена норма, которая позволяет образование на языке ЕС в том случае, если все программы были оценены на "хорошо" и "отлично".