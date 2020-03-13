Консульские отделы Латвии за границей прекращают принимать заявки на получение виз и ВНЖ

С связи с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии коронавируса латвийские дипломатические и консульские представительства с 16 марта до 14 апреля не будут планово принимать посетителей. Временно прекращен прием заявок на получение виз и вида на жительство в Латвии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Латвия будет продолжать обеспечивать консульскую помощь в чрезвычаных ситуациях. "Также и в дальнейшем будет обепечиваться непрерывность работы представительств и возможность связываться с предствительствами по телефону, почте или электронной почте", — обещают в МИД.

Заявки на получение виз будут приниматься только в бюро, оказывающих внешние услуги, кроме случаев, связанных с интересами государства или гуманитарными причинами. Заявки на получение вида на жительство в Латвии приниматься не будут.