Консультативный телефон семейных врачей прекращает работу в круглосуточном режиме
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С сегодняшнего дня консультативный телефон семейных врачей прекращает работу в круглосуточном режиме, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Арита Фреймане.

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Телефон будет работать, как раньше, то есть в то время, когда семейные врачи не доступны — по вечерам, ночью и по выходным.

Консультативный телефон семейных врачей 66 016 001 по рабочим дням будет работать с 17:00 до 8:00, а по выходным — круглосуточно.

Ежедневно в круглосуточном режиме консультативный телефон работал во время объявленного в Латвии из-за пандемии Covid-19 чрезвычайного положения, когда доступ к медицинской помощи был ограничен.

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LETA

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LETA
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