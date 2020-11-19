Контактных лиц смогут определять работодатели, без масок обслуживать не будут. Главное о Covid-19 на 19 ноября

Латвия продолжает внедрять новые меры, призванные сдержать распространение коронавируса в стране. Так с сегодняшнего дня заходить в общественные помещения без маски запрещено, а в Рижскую думу - и вовсе теперь нужен пропуск. В условиях большой загруженности, когда ежедневно фиксируется по несколько сотен новых заболевших, эпидемиологи не могут оперативно идентифицировать всех контактных лиц, поэтому впредь это смогут делать также работодатели. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 19 ноября.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии проведено 3323 анализа на Covid-19 и 366 результатов оказались положительными. Почти две трети или 231 случай зарегистрирован в Риге и Даугавпилсе. Скончались четверо пациентов — двое в возрастной группе 65-75 лет, еще двое в возрасте 85-95 лет. За прошедшие сутки госпитализировано 44 пациента с Covid-19, выписано 12 человек. В больницах находятся 395 больных коронавирусом, 23 человека в тяжелом состоянии.

Новый антирекорд в Эстонии: за сутки коронавирус диагностирован у 414 человек. От заболевания умер один человек. В Литве подтверждено 1680 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 18 человек.

Без масок не пустят в общественные помещения. С сегодняшнего дня люди без масок не будут допускаться в общественные помещения, а поставщикам услуг предписано не обслуживать людей без масок. За невыполнение этих требований организатору мероприятия, поставщику услуг или владельцу здания грозит административная ответственность. Таким образом Минздрав надеется по возможности избежать запрета или чрезмерного ограничения соответствующих видов коммерческой деятельности.

Контактных лиц смогут определять работодатели. С 19 ноября выявлять контактных лиц, заболевших коронавирусом, смогут не только Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) и семейные врачи, но и работодатели или ответственный представитель коллектива. Это сделано с целью облегчить работу эпидемиологов. Впредь, если ЦПКЗ обнаружит, что инфицированный человек посетил коллектив — дошкольное учебное заведение, учебное заведение или рабочий коллектив, соответствующая информация будет отправлена руководству учреждение, которое в свое очередь, должно будет выявить людей, которые находились в тесном контакте с инфицированным человеком.

Механизмы поддержки могут оставить и на 2021 год. Ряд механизмов поддержки затронутых кризисом предприятий и жителей, возможно, будут продлены на полгода. До 30 июня 2021 года предлагается продлить: срок, в течение которого предприятия могут подавать заявки на продление срока уплаты налогов; возможность работодателей во время простоя выплачивать работникам 70% от заработной платы вместо 100%; возможность отсрочки платежей кредиторам, включенных в план неплатежеспособности физического лица и др.

Мастера маникюра и педикюра отправятся митинговать к Сейму. В понедельник, 23 ноября, мастера маникюра и педикюра соберутся у Сейма и будут просить разрешить им работать во время ЧС. Представители отрасли хотят доказать, что могут обеспечить безопасность клиента во время процедур. Митинг пройдет с 9:00 до 10:00. Как сообщалось, во время чрезвычайной ситуации запрещены все бьюти-процедуры, кроме услуг парикмахера, а также пирсинг и татуировки.

В Рижскую думу - только по пропуску. С понедельника, 23 ноября, вступают в силу новые правила посещения Ратуши, согласно которым посетить должностное лицо или работника Рижской думы можно будет, только имея специальный пропуск посетителя Ратуши.

Возможно, Сейм будет активнее участвовать в регулировании ограничений во время ЧС. Чтобы уравновесить функции исполнительной и законодательной власти, Сейм может активнее участвовать в регулировании ограничений во время чрезвычайной ситуации. Такие поправки поддержало правительство.

Вакцины от коронавируса из Европы и США. По данным ВОЗ, на сегодняшний день клинические испытания проходят в общей сложности 47 вакцин-кандидатов. Компании BioNTech, Pfizer и Moderna на данный момент лидируют в области разработки вакцины от Covid-19, однако их конкуренты — такие, как шведско-британский фармацевтический концерн AstraZeneca, а также компании Sanofi, Sinovac и Johnson & Johnson — скорее всего, не заставят себя долго ждать и в ближайшее время представят собственные разработки. Как проходили испытания вакцин от коронавируса и что позволяет судить об их высокой эффективности?

История дня. Илзе Берзиня руководит отделением Латвийского центра инфектологии, в котором лечатся пациенты с Covid-19. Она из тех врачей, которые обычно сторонятся публичности и не выступают в СМИ. В этом году она, похоже, согласилась поговорить с Delfi, чтобы передать всем латвийцам: сохраняйте позитивный настрой, будьте бдительны и носите маски! В разговоре с Delfi Илзе Берзиня рассказала о том, как идет лечение больных Covid-19, сравнила латвийскую медицину с тем, как лечили Дональда Трампа, а также поделилась мнением о Covid-диссидентах.