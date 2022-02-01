Контроль за контактными лицами болеющих Covid-19 ослабнет; с семейных врачей снимают нагрузку

Если в день подтверждается около 9000 новых случаев заражения Covid-19, то круг контактных лиц инфицированных приближается к 100 000. Эпидемиологи уже не в силах обработать такой массив данных. Поэтому с работодателей, глав учебных заведений и руководителей других коллективов снимается обязанность идентифицировать контактных лиц среди своих подчиненных. Контактным лицам рекомендуется следить за своим здоровьем и не беспокоить семейных врачей без веского повода.

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Такое решения во вторник утвердил Кабинет министров. Новый порядок, касающихся контактных лиц, следующий:

С работодателей, глав учебных заведений и руководителей иных коллективов снимается обязанность идентифицировать в своих коллективах контактных лиц и подавать списки таких потенциально подверженных заражению в Центр контроля и профилактики заболеваний. Возможностей обработать эту информацию у эпидемиологов уже просто нет. "Контактными" могут быть 100 тысяч жителей. При населении в 1,8 млн человек.

Контактные лица, в свою очередь, должны проявлять сознательность. Следить за состоянием своего здоровья, но обращаться к семейному врачу только в случае необходимости. Обращение контактного лица к семейному врачу с просьбой выписать больничнй лист считается тем самым случаем необходимости. В аннотации к решению правительства четко сказано: семейным врачам в первую очередь нужно уделять внимание заботе и надзору за теми, кто уже заболел.

Также, чтобы снизить нагрузку на семейных врачей, планируется определить те "некритичные" услуги, которые семейные врачи смогут не предоставлять пациентам. При столь массовой заболеваемости Covid-19 семейные врачи будут освобождены от таких рутинных дел как выдача медицинских справок, необходимых для получения водительских прав или права на ношение и хранение оружия.