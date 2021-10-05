Контролеры Rīgas satiksme за месяц высадили из общественного транспорта 1011 пассажиров без масок
Foto: LETA

В сентябре контролеры предприятия Rīgas satiksme высадили из общественного транспорта 1011 пассажиров без масок.

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В сентябре контролеры билетов Rīgas satiksme провели в общей сложности 22 561 проверку общественного транспорта, в том числе 2457 проверок были проведены совместно с муниципальной полицией.

За проезд без билета оштрафовано 3213 пассажиров. Кроме того, 1011 пассажиров были высажены из общественного транспорта, потому что у них отсутствовали защитные маски на лице или же они были неправильно надеты.

В случае, если пассажир не надел маску или маска приспущена, контролер просит надеть ее правильно, но, если пассажир отказывается это сделать, его просят сойти на следующей остановке.

Всего в сентябре автобусами, троллейбусами и трамваями в столице было перевезено 7,8 млн пассажиров.

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LETA

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