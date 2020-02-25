Контролировать, наказывать или помогать: правительство не смогло договориться по вопросу проституции в Латвии

Кабинет министров не смог сегодня достичь договоренности по разработанному Министерством внутренних дел законопроекту об ограничении проституции, поэтому мнение правительства по этому вопросу будет сформулировано на одном из следующих заседаний совета по сотрудничеству коалиции.

Министр обороны Артис Пабрикс выразил в целом положительное отношение к законопроекту, указав, что "есть вещи, которые цивилизация не может ликвидировать", но в таком случае их нужно контролировать. Он выразил возражения против нормы, предусматривающей программу коррекции поведения для тех, кто пользуется услугами проституток.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс сказал, что программа коррекции будет предусмотрена не в законе, а в специальных правилах Кабинета министров, и не будет обязательна для всех, кто пользуется услугами проституток.

Министр финансов Янис Рейрс считает, что программа коррекции должна финансироваться не из средств государственного бюджета, а за счет тех, кто будет ее проходить.

Руководитель женского центра "Марта" Илута Лаце высказала мнение, что наказывать нужно не проституток, а сутенеров и тех, кто пользуется сексуальными услугами. Она назвала законопроект некачественным и противоречивым.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш согласился с мнением Лаце, напомнив, что в странах Северной Европы проституток не наказывают, а оказывают им помощь, а наказания предусмотрены для тех, кто торгует людьми и пользуется сексуальными услугами.

Он также добавил, что министры впервые обсуждают этот вопрос, поэтому единства мнений у них нет. "Нам неясно, легальна проституция или нелегальна. Нам нужна политическая дискуссия. В любом случае, я не могу себя ассоциировать с тем, что написано в этом законе", — заявил премьер