Координатор сети лабораторий Covid-19: Латвия пока не может полностью перейти на анализы слюны
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Латвия пока не может полностью перейти на анализы слюны для выявления Covid-19, сказал на заседании подкомиссии Сейма по делам здравоохранения общества координатор сети лабораторий Covid-19 Сергей Никишин.

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На данный момент валидацию для проведения таких анализов прошла только одна лаборатория в Латвии — E.Gulbja laboratorija. Этот процесс каждая лаборатория должна проходить самостоятельно.

Кроме того, хоть и забор анализов слюны проще, у этого вида тестов есть ряд недостатков, указал Никишин. "Слюна это материал, который содержит много биологически активных веществ, они могут способствовать деградации рибонуклеиновой кислоты, а значит, чувствительность метода снижается", — указал специалист. То есть, выше риск упустить зараженного пациента. Другой недостаток — срок хранения образцов. Их можно хранить до 24 часов при температуре +4 градуса и это усложняет перевозку.

Сейчас момент лаборатории за один день могут обработать 4600 классических образцов и 5400 образов слюны. При том максимальный объем образцов вне зависимости от типа составляет 6200 анализов в день.

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