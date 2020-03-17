Кораллы, озон и лекарство из России против COVID-19 - как продавцы вводят общество в заблуждение

Лекарство от гриппа, озонотерапия, коралловая вода - все эти чудо-средства рекламируются в социальных сетях как препараты для защиты от нового коронавируса COVID-19. Центр расследовательсткой журналистики Re:Baltica проверил утверждения продавцов об эффективности рекламируемых ими средств и пришел к выводу, что ни одно из них не имеет доказательств.

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В числе разрекламированных средств - лекарство от гриппа “Арбидол” российского производства. Упаковка лекарства в интернете обойдется в 100 евро. Объявление о продаже лекарства сопровождает текст “Для профилактики коронавируса, очень помог медикам”. Журналисты связались с продавцом препарата Кетой Озолой, которая дала журналистам ссылку на тайский новостной портал. В статье указано, что информация об эффективности препарата идет из Китая, но авторы не могут гарантировать достоверность китайских исследований.

“Арбидол” это один из многих медикаментов, который тестируется как возможный препарат для лечения COVID-19, однако пока нет доказательств, что он работает. Это лекарство нелегально распространяется и в Великобритании. Журналист издания New Statesman выяснил, что это лекарство в России стоит чуть меньше двух евро.

Инспекция здравоохранения предупреждает, что покупать медикаменты “с рук” в интернете нельзя, так как это небезопасно. Торговец “Арбидола” Озола на вопросы журналистов ответила, что “предлагает более или менее реальное средство для защиты” и упрекнула собеседника в пропаганде либиральных идей, оплаченной Соросом.

Другой препарат, разрекламированный как средство защиты от COVID-19 - Coral Mine. Это коллоидное серебро и щелочная вода производства “Клуба Кораллов”. В социальных сетях распространитель продукции Санита Пунцуле рассказывает, как эти препараты помогли женщине в Англии, получившей “негативный, ну очень негативный” ответ после теста на коронавирус. Пунцуле утверждает, что препарат улучшает иммунитет, но не смогла предоставить журналистам доказательства своего утверждения. Журналисты обратились к публично доступным исследованиям и выяснили, что доказательств эффективности коллоидного серебра нет.

В свою очередь, клиника Amber life, связанная со скандальным лекарством от рака Rigvir, рекламирует озонотерапию. Онколог клиники Линда Брокане утверждает, что озон лечит коронавирус. Клиника оказывает услугу озонотерапии и утверждает, что этот метод мобилизует организм уничтожать самые больные бактерии и вирусы. Однако отзывы о терапии противоречивы. Профессор Университета им. Страдиня, инфекционист Ангеика Круминя сказала, что ей неизвестна озонотерапия как метод лечение вирусных инфекций, а некоторые этот метод и вовсе считают псевдонаучным. Онколог Брокане на вопросы журналистов не ответила.