"Корона" норовирусу не помеха? В рижском детсаду больше 100 заболевших, и это не все

В редакцию Delfi обратились родители ребенка, заразившегося в детсаду острой кишечной инфекцией. По их сведениям, несмотря на жесткие пандемийные ограничения и требования к гигиене, норовирус стремительно распространился по всем группам этого крупного Рижского дошкольного учреждения. Некоторых детей пришлось отвезти в больницу. Родители упрекают администрацию в халатности и отсутствии своевременной информации. Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что такие вспышки в Латвии сейчас не редкость — коронавирусные ограничения не преграда. Портал Delfi расследует, кто виноват?

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Что случилось?



"Хотел поднять вопрос о бездействии и халатности администрации во время вспышки норовируса в нашем детском саду, — сигнализировал портал Delfi "неравнодушный отец". — Всю прошлую неделю с 10 до 14 мая (это выяснилось, когда о сложившейся ситуации стали говорить многие родители) в Рижском 197 дошкольном учреждении, у детей стали проявляться признаки расстройства кишечника: сильная рвота, понос, высокая температура. Симптомы у всех одинаковые. Дети вялые, сонные и капризные. И с каждым днем таких детей было все больше. Несколько попали в Детскую клиническую больницу на Виенибас гатве, где подтвердился норовирус".

Встревоженный отец недоумевает, как заражение так быстро разошлось по дошкольному учреждению, притом что в связи с пандемией коронавируса все детсады "обязали тщательно дезинфицировать поверхности, проветривать, чаще мыть руки себе и детям, не пересекаться группами (если подобные меры, конечно, соблюдаются). У родителей появилось подозрение, что столь массовое заражение произошло из-за еды, которой кормят детей".

Обратившийся в редакцию папа рассказал, что своей кухни в детском саду нет — еду уже в готовом виде поставляет некая фирма. "Складывается впечатление, что для руководства сада привозная еда — проще, — сообщает он. — Хотя, на наш взгляд, качественную и сбалансированную детскую еду надо готовить на месте".

По словам отца, администрация отреагировала только после 14 мая, когда в группе одновременно началась рвота у нескольких детей. Он утверждает, что "для некоторых детей был введен карантин с 17 по 21 мая, а заведующая никаких комментариев родителям не дает".

Что говорят эксперты?



Как сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), сигнал о вспышке норовируса в этом дошкольном учреждении эпидемиологи получили в пятницу, 14 мая, — тогда речь шла о шести случаях острой кишечной инфекции. На 20 мая с этим детсадом связывают уже 102 заболевших с проявленными симптомами — пострадавшие есть во всех группах. У некоторых детей инфекция проявилась в такой острой форме, что пришлось обратиться за помощью в Детскую клиническую больницу.

SPKC проинформировала о ситуации Продовольственно-ветеринарную службу и Инспекцию здоровья, которые начали расследование, дав руководителю детского сада рекомендации о дезинфекции и информировании родителей, чтобы те наблюдали за состоянием детей и вовремя обращались к врачам. "Вернуться в садик дети могли только со справкой от врача о том, что они здоровы", — пояснила Арайя.