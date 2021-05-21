"Корона" норовирусу не помеха? В рижском детсаду больше 100 заболевших, и это не все

В редакцию Delfi обратились родители ребенка, заразившегося в детсаду острой кишечной инфекцией. По их сведениям, несмотря на жесткие пандемийные ограничения и требования к гигиене, норовирус стремительно распространился по всем группам этого крупного Рижского дошкольного учреждения. Некоторых детей пришлось отвезти в больницу. Родители упрекают администрацию в халатности и отсутствии своевременной информации. Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что такие вспышки в Латвии сейчас не редкость — коронавирусные ограничения не преграда. Портал Delfi расследует, кто виноват?
Что случилось?
"Хотел поднять вопрос о бездействии и халатности администрации во время вспышки норовируса в нашем детском саду, — сигнализировал портал Delfi "неравнодушный отец". — Всю прошлую неделю с 10 до 14 мая (это выяснилось, когда о сложившейся ситуации стали говорить многие родители) в Рижском 197 дошкольном учреждении, у детей стали проявляться признаки расстройства кишечника: сильная рвота, понос, высокая температура. Симптомы у всех одинаковые. Дети вялые, сонные и капризные. И с каждым днем таких детей было все больше. Несколько попали в Детскую клиническую больницу на Виенибас гатве, где подтвердился норовирус".
Встревоженный отец недоумевает, как заражение так быстро разошлось по дошкольному учреждению, притом что в связи с пандемией коронавируса все детсады "обязали тщательно дезинфицировать поверхности, проветривать, чаще мыть руки себе и детям, не пересекаться группами (если подобные меры, конечно, соблюдаются). У родителей появилось подозрение, что столь массовое заражение произошло из-за еды, которой кормят детей".
Обратившийся в редакцию папа рассказал, что своей кухни в детском саду нет — еду уже в готовом виде поставляет некая фирма. "Складывается впечатление, что для руководства сада привозная еда — проще, — сообщает он. — Хотя, на наш взгляд, качественную и сбалансированную детскую еду надо готовить на месте".
По словам отца, администрация отреагировала только после 14 мая, когда в группе одновременно началась рвота у нескольких детей. Он утверждает, что "для некоторых детей был введен карантин с 17 по 21 мая, а заведующая никаких комментариев родителям не дает".
Что говорят эксперты?
Как сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), сигнал о вспышке норовируса в этом дошкольном учреждении эпидемиологи получили в пятницу, 14 мая, — тогда речь шла о шести случаях острой кишечной инфекции. На 20 мая с этим детсадом связывают уже 102 заболевших с проявленными симптомами — пострадавшие есть во всех группах. У некоторых детей инфекция проявилась в такой острой форме, что пришлось обратиться за помощью в Детскую клиническую больницу.
SPKC проинформировала о ситуации Продовольственно-ветеринарную службу и Инспекцию здоровья, которые начали расследование, дав руководителю детского сада рекомендации о дезинфекции и информировании родителей, чтобы те наблюдали за состоянием детей и вовремя обращались к врачам. "Вернуться в садик дети могли только со справкой от врача о том, что они здоровы", — пояснила Арайя.
Анализы, подтвердившие наличие норовирусной инфекции, были взяты в первые же дни. Теперь ожидаются ответы по дополнительным анализам, чтобы разобраться, не примешалась ли к этому вирусу еще какая-то инфекция. Раньше в Латвии уже регистрировались случаи, когда норовирус "гулял" не в одиночку. В конце следующей недели эпидемиологическое расследование будет завершено, только тогда можно будет делать окончательные заключения, подытожила Арайя. Пока делать выводы о халатности работников детсада рано, но, как отмечает представитель SPKC, важно, чтобы администрация своевременно информировала о ситуации родителей.
"С точки зрения профилактических мероприятий, норовирусная и коронавирусная инфекция очень похожи, — обращает внимание Арайя. — Мытье рук, дезинфекция поверхностей… Но сравнить эти болезни нельзя — разный инкубационный период. Норовирус проявляется гораздо быстрее (до 48 часов). Он тоже очень заразен, тем более, что в детсадах дети контактируют достаточно тесно.
Этот вирус не летает по воздуху, но если человека вырвало и во рту остались частицы рвоты — они выдыхаются и в воздух, что может привести к заражению. Также частицы сохраняются на поверхностях, если слабо соблюдаются мероприятия по дезинфекции и мытью рук. Притом что ковидные ограничения не позволяют отдельным группам контактировать между собой, если заболевание связано с заражением продуктов, то оно разносится по всему детскому саду".
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Старший эксперт отдела по надзору за распространением продуктов питания Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Илга Зепа рассказала, что PVD получила информацию о вспышке в 197-м детсаду от SPKC 17 мая (в понедельник) и на другой день провела проверку пищеблока образовательного учреждения.
"В день тестирования питание в этот детский сад было доставлено от другого предприятия, а местные работники лишь распределяли ее по порциям", — рассказывает Илга Зепа.
По сведениям эксперта, сегодня на кухне дошкольного учреждения действия с продуктами питания не производятся — работа будет возобновлена лишь после устранения несоответствий и повторной проверки. Работники PVD провели 19 смывов в кухне и группах и отправили их на лабораторное исследование. Отчеты о результатах анализов пока не поступали.
Норовирус активно гуляет по Латвии
Несмотря на все ограничения коронавируса, вспышки норовирусной инфекции с характерным для нее поносом, рвотой и повышенной температурой, довольно активно путешествуют по латвийским дошкольным образовательным учреждениям Латвии.
По данным SPKC, с начала года и до середины мая в стране зарегистрировано 35 вспышек острого кишечного заболевания (более двух случаев) с 316 заболевшими в организованных коллективах. В том числе 31 произошла в детских садах, еще три — в медицинских учреждениях и одна вспышка в центре социальной помощи. Норовирус определился в 29 вспышках, в трех случаях виновником острых кишечных заболеваний стал ротавирус. Расследование в отношении еще двух вспышек продолжается. В одном случае в лиепайском детсаду выявлено несколько вирусных инфекций одновременно.
В 70% случаев заболевание начинается с рвоты, что особенно выражено у детей, у взрослых инфекция чаще проявляется в виде поноса. Инкубационный период у болезни от 10 часов до четырех суток. Само заболевание обычно длится два-три дня. Болезнь вызывает обезвоживание организма, что особенно опасно для новорожденных и маленьких детей, а также для людей с ослабленным иммунитетом.
Источник инфекции — больной человек. Чаще всего инфекция передается через прямой контакт или пользование общими вещами. Часто источником инфекции становится зараженная вода и продукты, которые готовит заболевший человек, даже если сам он болеет без симптомов или в легкой форме. Норовирусы выносливы и могут долго сохраняться на поверхностях и в еде в "работоспособном" состоянии. Иммунитет против этой инфекции очень недолгий и возможно повторное инфицирование.
Специалисты SPKC призывают не забывать о профилактике кишечных инфекций:
- часто и тщательно мойте руки с мылом несколько раз в день, особенно во время болезни, так как болезнетворные микроорганизмы интенсивно распространяются через них;
- тщательно мойте руки до и после посещения туалета, а также перед приготовлением пищи;
- учите детей не совать в рот пальцы, карандаши и другие предметы, так как они могут содержать возбудитель инфекции;
- не ешьте немытые овощи и фрукты и т.д.;
- людям с симптомами острой кишечной инфекции нельзя заниматься приготовлением, транспортировкой, торговлей продуктами питания;
- больным детям не разрешается посещать детские коллективы.
Специалисты СПКЦ призывают ответственных лиц грамотно действовать при возникновении вспышек в образовательных учреждениях. Советы детским учебным учреждениям, если зарегистрирован случай кишечной инфекции — ЗДЕСЬ. Дополнительная информация об инфекции — ЗДЕСЬ.